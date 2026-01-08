‘T. Minniti’, novità in arrivo: potenziato il Reggio-Malpensa. Al lavoro per la Summer

A partire dal 1° febbraio 2026, la compagnia aerea Ryanair potenzia la sua offerta sulla tratta Reggio Calabria – Milano Malpensa, aggiungendo nuovi voli e ampliando notevolmente le opzioni per i passeggeri.

Con l’introduzione di collegamenti quotidiani, sarà finalmente possibile volare e tornare in giornata nella capitale economica d’Italia, un’opportunità particolarmente interessante per chi necessita di un viaggio veloce e pratico, senza doversi fermare per la notte.

Fino ad oggi, i voli tra Reggio Calabria e Milano Malpensa erano limitati a un solo collegamento giornaliero, con l’assenza di voli nelle giornate di mercoledì e giovedì. Con il nuovo piano, la compagnia irlandese ha deciso di rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo un doppio volo di andata nelle giornate di domenica, lunedì e giovedì, aumentando quindi la frequenza settimanale e migliorando l’accessibilità alla città meneghina.

La mossa si inserisce in un contesto di crescente domanda di collegamenti tra la Calabria e Milano, con Ryanair che ha visto nella città reggina un potenziale di crescita. Con l’aumento delle frequenze mensili da 30 a 52, Milano Malpensa diventa la destinazione più battuta dallo scalo di Reggio Calabria, segnalando un significativo incremento del traffico aereo.

Si attende inoltre con grande interesse l’annuncio della Summer 2026 da parte di Ryanair, che dovrebbe includere nuovi dettagli sui voli e possibili nuove tratte.

Sul fronte delle trattative, Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Reggio Calabria, sta cercando di ampliare ulteriormente l’offerta del sistema aeroportuale calabrese, puntando anche sul collegamento con Malta, che potrebbe offrire collegamenti strategici con l’isola maltese. Tuttavia, al momento, l’ipotesi non sembra essere una priorità per Ryanair, anche se le discussioni potrebbero proseguire e mutare nelle prossime settimane.

Più concreta invece l’ipotesi di un volo sempre dal ‘T. Minniti’ per Malta attraverso la compagnia ‘KM Malta Airlines‘. Attraverso il sito www.kmmaltairlines.com, da versione mobile, si intravede l’opzione ‘Reggio-Calabria-Malta’. Nelle prossime settimane, con l’ufficialità della Summer 2026, conosceremo ogni dettaglio sulle prossime rotte.