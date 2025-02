Reggio Calabria al Salone del Libro di Torino 2025: aperte le candidature

Case editrici e associazioni culturali possono candidarsi per lo stand della Città Metropolitana. C'è tempo fino al 7 marzo

La Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma la sua partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 15 al 19 maggio 2025. Per l’occasione, Palazzo Alvaro ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le adesioni di 5 case editrici e/o associazioni culturali attive nel settore editoriale interessate a partecipare.

L’obiettivo è quello di valorizzare la produzione editoriale locale, promuovere gli autori calabresi e incentivare la crescita culturale e la passione per la lettura, specialmente tra i più giovani.

Come partecipare: criteri di selezione e modalità di candidatura

La Città Metropolitana, tramite il Settore Cultura, coordinato dal consigliere delegato Filippo Quartuccio, metterà a disposizione 5 postazioni all’interno dello stand istituzionale.

Le postazioni saranno assegnate prioritariamente alle case editrici .

. Nel caso di domande inferiori a 5, i posti rimanenti verranno assegnati alle associazioni culturali .

. Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione utilizzando l’apposita modulistica allegata all’avviso .

. La richiesta dovrà essere inviata via PEC entro e non oltre il 7 marzo 2025 all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

Un’occasione di rilievo internazionale per Reggio Calabria

“Il Salone del Libro di Torino rappresenta uno degli eventi più importanti per la Città Metropolitana. Su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, continuiamo a investire nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale”, ha dichiarato Filippo Quartuccio.

L’evento non è solo un’opportunità di promozione letteraria, ma rientra in una più ampia strategia culturale, avviata dall’amministrazione, per una nuova narrazione del territorio reggino.

“La nostra presenza al Salone è parte di un percorso che punta al riconoscimento di Reggio Calabria come ‘Capitale della Cultura 2027’. Vogliamo far emergere il meglio della produzione letteraria e intellettuale della nostra terra in un contesto internazionale di grande prestigio”, ha aggiunto Quartuccio.

Con questa iniziativa, la Città Metropolitana continua il suo impegno nella promozione della cultura e dell’editoria locale, offrendo una vetrina d’eccellenza agli autori e alle realtà editoriali del territorio.