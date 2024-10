Reggio, al via al Castello Aragonese la terza edizione di Bergarè – FOTO

Con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, nel magnifico scenario dato dal Castello Aragonese di Reggio Calabria, è salpata ieri pomeriggio la terza edizione di Bergarè, un vero e proprio festival dedicato al bergamotto organizzato dalla Camera di Commercio reggina per promuovere e valorizzare non solo un frutto, ma una eccellenza tutta calabrese. La Regione Calabria rappresenta infatti il 90% della produzione mondiale.

Ha detto il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, ringraziando tutti gli enti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento:

”Con questo evento vogliamo raccontare un prodotto che per l’80% del raccolto diventa essenza, ma che ha potenzialità per diventare attrattore turistico per tutto il territorio calabrese”.

”Un’occasione che ci aiuta a destagionalizzare il turismo” ha proseguito il Sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà che ha evidenziato come i turisti oggi cerchino emozioni ed esperienza del territorio. ‘

‘E’ un frutto che amo e che unisce cultura a bellezza” ha concluso il Prefetto Clara Vaccaro, prima del taglio del nastro.

Negli spazi dove – da oggi fino al 6 ottobre – si svolge il ”Villaggio di Bergarè” sono iniziati gli eventi con una suggestiva partecipazione dei Trampolieri itineranti e della compagnia Giocolereggio che ha animato la piazza del castello con uno spettacolo originale di tango e giocoleria infuocata, magia e acrobatica aerea .

All’interno del Castello Aragonese è invece stata inaugurata l’interessante mostra documentale dedicata al Bergamotto interpretato nell’arte e narrato dalla storia: dai primi strumenti di produzione e distillazione ai primi saggi scientifici sulle sue virtù. L’esposizione curata da Ada Arillotta della Stazione Sperimentale per le industrie delle Essenze e i derivati degli Agrumi, SSEA, ha un suggestivo allestimento che è stato curato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti.

Nella giornata inaugurale anche il via alla mostra mercato a cui partecipano 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri.

La novità di quest’anno è rappresentata da “Bergarè street food” a cui partecipano 15 imprese del territorio. In molti hanno approfittato per assaggiare piatti e bevande a base di bergamotto.

Affollata anche “Bergarè in tavola” (evento su prenotazione) con le degustazioni e le preparazioni culinarie a base di bergamotto di 4 chef di ristoranti reggini: Antonio Battaglia (Chiringuito Altafiumara Resort), Filippo Cogliandro (L’A Gourmet L’Accademia), Daniele Lopez (Palma d’oro), Daniele Strangio (Dast Restaurant), il tutto accompagnato dalla degustazione dei vini reggini a cura di Consorzio Terre di Reggio Calabria e Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi.

Infine a sera è iniziato il primo dei tre talk ”Racconti di bergamotto” condotto dal giornalista Marco Giovenco, direttore di ”Itinerari e Luoghi”. In questo primo appuntamento sono intervenuti tre esperti e i media.

Anzitutto Pasquale Amato, storico, che ha parlato del brand del bergamotto tra storia ed attualità; Filippo Arillotta docente e scrittore che del bergamotto ha scritto la storia e Vittorio Caminiti, Presidente del Museo del Bergamotto, convinto sostenitore del bergamotto come traino turistico.

Il conduttore ha quindi interpellato i media coinvolti dalla Camera di Commercio in un press-tour alla scoperta del Bergamotto e del territorio. Tutti i giornalisti (Stefania Russo, Emilio Dati, Claudia Cabrini e Valentina Avogadro ed i travel influencer Simone Colombo, Sara Milletti, Fabio Petrucci) hanno concordato sulle potenzialità altamente turistiche dei territori vocati alla produzione del bergamotto.

Da notare che in questi giorni sono giunti a Reggio Calabria anche un gruppo di buyers internazionali del settore agroalimentare interessati ai prodotti del territorio calabrese. Si tratta di un importatore e distributore di prodotti italiani di qualità (STORIA E SAPORI: www.storiaesapori.com); un distributore in Francia di prodotti italiani di qualità (CEROMI: www.ceromi.com) e una épicerie di ristorazione rapida a Tolosa (CASA D’ITALIA https://casaditalia.fr/), tutti selezionati dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia.

La serata si è conclusa con uno spettacolo di Dj Set a cura di con Antonio Venanzi & Filippo Lopresti.

Il programma di venerdì 4 ottobre 2024

ore 10:00-13:00 e 16:00-22:00 “Bergamotto in Mostra”

Allestimento a cura della SSEA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti

ore 10:00-13:00 e 16:00-24:00 “Il Villaggio di Bergarè”

Mostra mercato con 25 imprese reggine della filiera, a cura delle Associazioni Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri

ore 14:30-17:00 Hackathon “Berga-THON”



Concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi (presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria). Il progetto vincitore sarà annunciato nel corso del talk “Racconti di Bergamotto: la parola agli innovatori”.

ore 16:30-17:20 Spettacolo di circo e teatro di strada con la compagnia Circo Ramingo.

17:30-18:20 Spettacolo di intrattenimento e giocoleria con i cani con il duo “Unnico e Yaya”

ore 18:00-24:00 “Bergarè street food”

Le proposte di street food al bergamotto di 15 imprese reggine, a cura delle Associazioni CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti

ore 18:00-22:00 “Bergarè in tavola”

Degustazioni di preparazioni culinarie a base di bergamotto di 4 chef di ristoranti reggini: Rocco Bonanno e Martino Latella (Osteria Zero), Felice Cuzzola (Drogheria Culinaria), Annunziato Foti (Seven Bistrot), Marco Maltese (Piro Bistrot). Corner per la degustazione dei vini reggini a cura di Consorzio Terre di Reggio Calabria e Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino doc di Bivongi. Accesso su prenotazione.

ore 18:30 – 19:00 Spettacolo di “sand art” per bambini

ore 19:00-20:00 “Bergarè – il Talk”

Racconti di bergamotto: la parola agli innovatori. Conduce Marco Giovenco, giornalista e direttore di Itinerari e Luoghi. Intervengono: Giovanni Giordano – Presidente di Reggio Calabria Welcome Club di prodotto ed i rappresentanti delle 6 squadre concorrenti di Berga-THON. Nel corso del talk sarà annunciato il progetto vincitore.

ore 20:30-24:00 “Sandro portami al Bergarè” dj set Federica +Lag &friends