Reggio, illuminato l’albero di piazza Duomo. Falcomatà: ‘Riuniti come una grande famiglia’ – FOTO

La città è entrata nel vivo delle festività natalizie con l’accensione del mastodontico albero in Piazza Duomo. Tante famiglie, tantissimi bambini, un momento in cui la comunità si è ritrovata per vivere e assaporare il periodo più bello dell’anno.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, circondato dalla giunta e dai consiglieri comunali, ha parlato di “un evento particolarmente emozionante, di un’occasione in cui i reggini, riuniti come una grande famiglia, si abbracciano per stare insieme e dare il via a una fase che vuole essere di luce, di calore, di affetto, di sentimenti”.

“Abbiamo anticipato al 5 dicembre l’accensione dell’albero – ha spiegato – per farci trovare pronti per il ponte dell’Immacolata, con una città che potrà essere ancora più preparata ad accogliere i turisti. Del resto, alcune riviste nazionali hanno indicato proprio Reggio fra le migliori mete da visitare in questo weekend“.

L’augurio di Natale del Sindaco Falcomatà

Il sindaco ha, infine, rivolto un augurio ai reggini:

“Diamo valore alle cose che ci sembrano scontate come sederci a tavola con i nostri genitori e farci gli auguri di Natale. Non è banale, ma ce ne rendiamo conto quando, purtroppo, non possiamo più farlo. Quindi, l’augurio che faccio è quello di dare valore a quella quotidianità, riscoprirla, ritrovarla, respirare il più possibile, anche per quei tanti reggini che saranno di ritorno in queste vacanze, un clima familiare che poi dà forza, dà fiducia per il futuro”.

Ha concluso Falcomatà:

“Non pensare che un abbraccio in più possa essere superfluo perché ogni singolo istante che noi viviamo in casa e nella nostra famiglia è prezioso e lo dobbiamo custodire”.