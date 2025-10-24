Alfieri del Lavoro: uno studente reggino al Quirinale per ricevere il riconoscimento

La nomina, direttamente dalle mani del Presidente Mattarella, è uno dei più alti riconoscimenti nazionali conferiti ogni anno ai migliori studenti d’Italia

«Alfredo Caccamo, già studente della V O del nostro liceo, diplomato nella sessione estiva della maturità 2025, riceverà oggi al Quirinale il prestigioso riconoscimento di Alfiere del Lavoro, direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella».

Ad annunciarlo è la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, prof.ssa Antonella Borrello, che aggiunge:

«La nomina, direttamente dalle mani del Presidente Mattarella, è uno dei più alti riconoscimenti nazionali conferiti ogni anno ai migliori studenti d’Italia. Sono emozionata ed orgogliosa di condividere la splendida notizia con la comunità scolastica, con la città di Reggio Calabria e con l’intera Regione» – afferma la dirigente.

«Rivolgo ad Alfredo, a nome di tutta la scuola, le più sincere congratulazioni. Questo prestigioso titolo, che premia l’impegno del ragazzo e la sua dedizione allo studio, è un’ulteriore significativa attestazione della mission del nostro Liceo, che valorizza il talento degli studenti come Alfredo e, al contempo, si adopera affinché ogni alunno possa trovare il proprio».

Il profilo di uno studente modello

«In questi due anni alla guida del “Da Vinci”, ho avuto modo di conoscere ed apprezzare Alfredo Caccamo, la cui passione per lo studio si è consolidata nelle aule di questa scuola» – prosegue la prof.ssa Borrello.

«Un percorso liceale brillante, esempio di come talento, amore per il sapere e spirito di sacrificio possano condurre a traguardi di grande valore. Ad maiora, Alfredo!».

Un traguardo nazionale per la Calabria

Alfredo Caccamo, già vincitore del Premio Nazionale “Giacomo Leopardi”, sarà premiato oggi al Quirinale assieme ad altri 24 studenti classificatisi tra i migliori d’Italia e diplomati con il massimo dei voti, provenienti da 14 regioni del Paese e dall’estero.

Un risultato che onora non solo la scuola reggina, ma l’intera comunità educativa calabrese.