Ponte sullo Stretto e Alta Velocità fino a Reggio Calabria, Salvini conferma i tempi

"Per noi è fondamentale arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria perché il ponte, oltre che essere una straordinaria opera di ingegneria, risolve i problemi e unisce l'Italia al Nord Europa", le parole di Salvini

Completare l’Av Salerno-Reggio Calabria entro il 2032? Per il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è possibile:

«Assolutamente – ha risposto a margine di un sopralluogo ai cantieri della Metro C -, c’è in fase di progettazione la parte finale sul Tirreno per arrivare a Reggio attraversando la provincia di Cosenza e conto che ci saranno risposte positive a breve».

I finanziamenti per l’Alta Velocità

«Problemi di finanziamento non ce ne sono perché Rfi ha 100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per opere su rotaia», ha aggiunto.

Commentando l’aggiudicazione annunciata oggi da Rfi, Salvini ha spiegato:

«Per noi è fondamentale arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria perché il ponte, oltre che essere una straordinaria opera di ingegneria, risolve i problemi e unisce l’Italia al Nord Europa e rilancia tutti i porti del Sud Italia e del Mediterraneo se arrivi velocemente in treno a Palermo, a Messina, a Reggio Calabria, a Napoli, a Roma, a Milano, a Berlino. E quindi l’obiettivo è di arrivare a Ponte costruito, gli ingegneri dicono intorno al 2032, con l’alta velocità che arriva sulle due sponde, quindi a Reggio Calabria da una parte e a Messina dall’altra, sia per i passeggeri che per le merci».

Un nuovo Rinascimento per il Sud

«Io penso che sarà un nuovo Rinascimento anche dal punto di vista commerciale, trasportistico, industriale, turistico. E quindi sono contento di accompagnare questo periodo straordinario», ha aggiunto.

