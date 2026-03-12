Rottamazione Quinquies, l’ANIA: ‘Strumento per sostenere cittadini e imprese in difficoltà’

La Segreteria metropolitana dell’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) di Reggio Calabria esprime soddisfazione per la decisione, assunta dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, di aderire alla “Rottamazione Quinquies”. Si tratta di uno strumento concreto per sostenere cittadini e imprese in difficoltà, agevolando il recupero delle entrate locali e rafforzando il patto di fiducia.

La misura consente la definizione delle pendenze tributarie comunali relative al periodo 2000-2023 senza l’applicazione di sanzioni, interessi di mora e aggio, offrendo piani di rateizzazione agevolati, ad esempio fino a 36 o 54 rate bimestrali.

Iter procedurale e ringraziamenti istituzionali

Gli uffici comunali competenti sono già al lavoro per dare seguito a tutte le disposizioni attuative e per preparare l’atto deliberativo finale che dovrà essere assunto dal Consiglio comunale di Reggio Calabria entro i termini stabiliti dalla legge.

L’ANIA ringrazia il Sindaco facente funzione, Domenico Battaglia, per aver ascoltato e accolto la richiesta avanzata dall’associazione e da numerose altre organizzazioni sindacali e datoriali della città, sottolineando la sensibilità dimostrata dall’amministrazione.