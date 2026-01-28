A Reggio l’inaugurazione dell’anno giudiziario ecclesiastico 2026

I lavori saranno introdotti dai saluti di monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra

L’anno giudiziario dei Tribunali Ecclesiastici Calabri si apre con una riflessione di carattere giuridico e pastorale presso il Seminario Arcivescovile «Pio XI» di Reggio Calabria. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 16:00, l’Aula Magna «Mons. Vittorio Luigi Mondello» ospiterà la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno di attività: un appuntamento che vedrà riuniti i Vescovi della regione per riflettere sul cammino della giustizia ecclesiastica.

Saluti istituzionali e moderatori dei Tribunali

I lavori saranno introdotti dai saluti di monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, che interverrà in qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, e di monsignor Claudio Maniago, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello.

Relazione dei Vicari Giudiziali e intervento dalla Santa Sede

L’incontro proseguirà con l’esposizione della Relazione dei Vicari Giudiziali, monsignor Vincenzo Varone e monsignor Erasmo Napolitano, chiamati a illustrare l’andamento e i dati relativi all’attività svolta dai rispettivi tribunali.

Il momento centrale della giornata sarà affidato a un ospite proveniente dalla Santa Sede, Sua Eccellenza Reverendissima John Joseph Kennedy, Segretario della Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede. Monsignor Kennedy terrà una prolusione dal titolo:

«Ratio e presupposti del processo penale amministrativo canonico: questioni irrisolte e prospettive»

Offrendo un contributo qualificato su tematiche attuali e complesse del diritto canonico, l’incontro rappresenta un’occasione preziosa per la comunità ecclesiale e per gli operatori del diritto, chiamati a confrontarsi sulle dinamiche processuali e sul servizio che i tribunali rendono alla verità e ai fedeli.