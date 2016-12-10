A Reggio Calabria apre lo showroom BMW “Formula 3”
Venerdì 16 dicembre a Reggio Calabria Formula 3, concessionaria ufficiale BMW, inaugura il nuovo showroom con una serata di festa e la nuova BMW Serie 5
10 Dicembre 2016 - 15:28 | di Redazione
Venerdì 16 dicembre, in via Vecchia Provinciale, 61, a Reggio Calabria, Formula 3, concessionaria ufficiale di vendita ed assistenza BMW, inaugurerà i propri saloni.
Per l’occasione, la famiglia Caselli, già attiva a Messina e provincia da diversi anni, ha il piacere di festeggiare con i propri clienti il nuovo traguardo raggiunto, ma sopratutto di presentarsi sul territorio, aprendo idealmente le porte del nuovo showroom.
A partire dalle 20.30, il team di Formula 3, tutto riunito, offrirà – con la partecipazione di DAVIDA SPOSA, che vestirà le nostre modelle, adornate dai gioielli ideati per l’occasione dall’orafo GERARDO SACCO e di Villa Chiringuito, che proporrà un sofisticato rinfresco ai partecipanti – una serata di festa e divertimento, a presentare Gennaro Calabrese.
Guest star della serata: BMW Serie 5 e la nuova MINI Countyman.
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