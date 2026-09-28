Comune Reggio tra produttività e nuove assunzioni. Maiolino: ‘Ecco a cosa stiamo lavorando’

“Una politica dell’ascolto”.

È questo il metodo scelto dall’assessore Antonino Maiolino, con delega a Personale, Decentramento e Servizi demografici, nei primi due mesi di attività della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

Intervenuto ai microfoni di Live Break, Maiolino ha illustrato le prime azioni avviate sul fronte della macchina amministrativa, partendo dal rapporto con i dipendenti comunali e dalla necessità di intervenire su alcune criticità organizzative.

“Vi posso dire quello che ho fatto in questi due mesi, perché comunque sono due mesi, due mesi e mezzo dal mio insediamento – ha spiegato l’assessore –. Ho cercato di adottare una politica dell’ascolto perché i dipendenti fino ad oggi non erano mai stati ascoltati. In questi mesi ho cercato di ascoltare un po’ tutti, per capire quali sono le difficoltà e i problemi”.

Secondo Maiolino, il funzionamento della struttura comunale passa anche dalla valorizzazione del personale: “Al dipendente bisogna stare vicino. Se è gratificato lavora meglio e, se funziona la macchina amministrativa, funziona anche il servizio in città”.

Produttività dei dipendenti e fondi contrattuali

Tra i primi temi affrontati dall’assessorato c’è quello relativo ai fondi contrattuali e alla produttività dei dipendenti comunali.

“Abbiamo fatto una riunione e un lavoro insieme ai sindacati in merito ai fondi contrattuali – ha raccontato Maiolino –. Abbiamo trovato e scoperto che i dipendenti del Comune di Reggio Calabria percepiscono una produttività inferiore rispetto ad altri comuni delle città metropolitane italiane”.

L’assessore ha annunciato di aver dato mandato agli uffici di intervenire sugli incrementi previsti dalla normativa: “Ho già dato mandato al settore e alla dirigente di incrementare quelli che sono gli aumenti obbligatori previsti dal contratto collettivo in vigore, lo 0,14 più lo 0,22 incentivante”.

Un primo passo che, secondo Maiolino, non sarebbe però sufficiente: “Bisognerà incrementare quel fondo per la produttività dei dipendenti, in modo che anche loro vengano gratificati e stimolati”.

Presenze, buoni pasto e formazione: le criticità da affrontare

Nel corso dell’intervista l’assessore ha evidenziato anche alcune problematiche di carattere gestionale.

“Abbiamo trovato delle difficoltà anche nella gestione quotidiana – ha affermato –. Il programma di rilevazione delle presenze non funziona, i buoni pasto non vengono calcolati regolarmente e ci sono una serie di criticità da risolvere”.

Un altro punto indicato come prioritario riguarda la formazione del personale.

“Manca la formazione dei dipendenti. In tutti questi anni non si è speso per la formazione e questo è un tassello molto importante”, ha sottolineato Maiolino.

Nuove assunzioni e riorganizzazione della struttura

Sul fronte del personale da assumere, l’assessore ha spiegato che l’amministrazione sta lavorando sulla base di una programmazione già approvata.

“Al momento stiamo ragionando con un Piao assunzioni approvato prima del nostro arrivo – ha detto –. Ritengo che quello che è contenuto all’interno andrà a planare fino al 31 dicembre. Per le nuove assunzioni ci riorganizzeremo nel 2027”.

Maiolino ha poi affrontato il tema della dirigenza comunale e delle possibili modifiche organizzative.

“Quando si fa politica bisogna rispettare le norme. È vero che ci troviamo con gli stessi dirigenti dell’amministrazione passata, ma sono dipendenti assunti dal Comune di Reggio Calabria, non è che li puoi mandare a casa”.

L’assessore ha però ricordato la possibilità di applicare la rotazione degli incarichi: “La rotazione è prevista e sarà sicuramente una delle cose che terremo in considerazione”.

La nuova pianta organica e il modello dei dipartimenti

Uno dei principali obiettivi annunciati riguarda la nuova organizzazione della macchina comunale.

“Si sta lavorando ad una nuova pianta organica – ha spiegato Maiolino –. A lavorarci in prima persona sarà il nuovo direttore generale, l’ingegnere Laganà, insieme al sindaco, per strutturare quelli che saranno i settori”.

La nuova impostazione prevede la trasformazione dei settori in dipartimenti.

“Ho annunciato in commissione che il dipartimento numero 1 sarà quello delle risorse umane e dei servizi al cittadino. È stato scelto questo nome perché abbiamo voluto porre al centro dell’attenzione il cittadino”.

Infine, sul completamento della struttura amministrativa, Maiolino ha anticipato nuovi avvisi: “Per le figure mancanti verranno fatti sicuramente gli avvisi dei 110 e saranno coperte le posizioni che restano”.

Un percorso che, nelle intenzioni dell’assessore, punta a riorganizzare gli uffici comunali e rendere più efficiente il rapporto tra amministrazione e cittadini.