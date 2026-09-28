ReggioFest2026: successo per la Special Edition del Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Dalle chiese gremite di Catona con Lorenzo Licitra e Rita Botto ai laboratori sociali ad Arghillà e al Parco Ecolandia: il Coro Lirico Siciliano e "ReggioFest2026" accendono la città con un’esplosione di arte, emozioni e riscatto urbano

Si chiude con un successo travolgente, segnato da una straordinaria affluenza di pubblico e da momenti di profonda commozione, la Reggio Calabria Edition del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Inserita nel progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” — promosso dal Comune di Reggio Calabria e finanziato dal Ministero della Cultura — la manifestazione ha dimostrato come la grande musica d’arte e il valore dell’inclusione sociale possano trasformarsi in un potente strumento di rigenerazione e coesione per l’intero territorio.

Un itinerario denso e partecipe che ha visto le periferie e i luoghi simbolo della città farsi teatro vivo di un’esperienza corale indimenticabile, capace di unire l’incanto della tradizione lirica con il riscatto e la formazione sociale.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra conquista Reggio Calabria

I grandi appuntamenti concertistici nelle chiese di Catona hanno regalato serate di rarissima suggestione e intensità emotiva, accogliendo una platea gremita e calorosa. Nella maestosa cornice della Chiesa di San Francesco è andato in scena il trionfo di Apocalisse di Bellezza – Il Respiro del Creato, dove l’omaggio all’ottocentenario francescano e al centenario di Riz Ortolani ha trovato una consacrazione perfetta nell’interpretazione luminosa del tenore Lorenzo Licitra, capace di incantare il pubblico e strappare lunghissimi applausi.

Altrettanto travolgente è stata la serata nella Chiesa di San Dionigi per Stranizza d’Amuri – Il Cantico del Mediterraneo, in cui la voce magnetica e viscerale di Rita Botto ha trascinato gli spettatori in un viaggio poetico e struggente nelle radici del nostro mare, trasformando la navata in un’unica e vibrante cassa di risonanza emotiva. Ricchi di spunti si sono rivelati anche gli Incontri d’Artista con i due protagonisti, che hanno offerto ai giovani e alla cittadinanza intensi momenti di confronto intimo sulla professione e sull’identità mediterranea.

Laboratori e workshop: l’arte diventa strumento di inclusione

A decretare la piena riuscita del progetto è stata anche l’eccezionale affluenza registrata nei laboratori urbani e nei workshop esperienziali. Dall’energia di Oltre il Limite al Parco Ecolandia, dedicato all’integrazione attraverso l’Urban Dance, fino alle tappe al Polo Sanitario di Prossimità di Arghillà con Melodie della Memoria e il toccante viaggio sensoriale de Il Silenzio a Colori, la risposta della comunità è stata straordinaria.

I laboratori hanno valicato ogni barriera formale, portando sollievo, bellezza ed estasi partecipativa in contesti dove l’arte si fa bene comune ed elemento tangibile di speranza.

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Con questa edizione memorabile, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra e il Coro Lirico Siciliano accendono una luce incancellabile sull’anima della città: non un semplice passaggio di eventi, ma una vera e propria scossa d’arte, passione e riscatto destinata a risuonare per sempre nel cuore di Reggio Calabria.