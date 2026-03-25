Reggio, il sindaco Battaglia riceve il console onorario negli Stati Uniti

A Palazzo San Giorgio, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, insieme all’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, ha ricevuto il console onorario italiano negli Stati Uniti, Giuseppe Polimeni. Presente all’incontro anche Daniela Neri, funzionaria EQ del Settore Cultura e responsabile della biblioteca comunale.

La delegazione americana ha avuto modo di visitare i principali palazzi istituzionali e le attrazioni turistiche della città dello Stretto, dopo aver già preso parte, proprio a Palazzo San Giorgio, qualche settimana fa alla tavola rotonda sul Turismo delle Radici svoltasi nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà”.

Nel corso dell’incontro, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha evidenziato: «L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività volte a rafforzare i legami culturali e istituzionali con le comunità internazionali, con particolare riferimento ai territori legati ai flussi migratori italiani, promuovendo al contempo le potenzialità turistiche e culturali dell’area comunale e metropolitana. Agli ospiti sono state donate copie del volume “Reggio Calabria, radici e storia, architettura, archeologia e territorio” curato da Daniela Neri, Laruffa Editore.