Moda sostenibile e inclusione a Reggio: nasce il progetto interregionale ‘Be Circular’

Una rete tra Sicilia, Calabria e Sardegna trasforma i rifiuti tessili in opportunità per l'ambiente e il territorio. Il 23 ottobre presso l'ITT Panella-Vallauri la presentazione ufficiale e un laboratorio aperto alla cittadinanza

Trasformare i rifiuti tessili in risorsa, riducendo l’impatto ambientale e creando al contempo percorsi di inclusione sociale e lavorativa. È questo il cuore di “Be Circular”, il progetto interregionale, sostenuto da Fondazione con il Sud, che verrà presentato ufficialmente venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 09:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria.

Il progetto unisce in una rete sinergica tre importanti realtà del Sud Italia e delle isole: la Sartoria Sociale della cooperativa sociale Al Revés di Palermo, la Sartoria Sociale della cooperativa sociale Soleinsieme di Reggio Calabria e il laboratorio tessile La Matrioska di Quartu Sant’Elena (Cagliari). Insieme, queste sartorie sociali dimostrano come l’economia circolare possa diventare un volano di sviluppo per le persone e per i territori.

Il programma della mattinata (ore 09:00 – Istituto Panella – Vallauri)

L’evento di presentazione vedrà il coinvolgimento attivo del mondo della scuola e delle realtà progettuali, secondo il seguente programma:

Saluti istituzionali e conclusioni: prof.ssa Teresa Marino, dirigente scolastica dell’Istituto “Panella – Vallauri”.

Presentazione del progetto “Be-Circular”: interventi di Rosalba Romano (Coordinatrice nazionale del progetto) e Giusy Nuri (Responsabile Be-Circular per Reggio Calabria).

Attività svolte e in corso: relazioni a cura delle professoresse Grazia Costantino e Miriam Gangeri.

Focus su economia circolare nella moda: approfondimento con Rossana Melito, responsabile comunicazione del progetto.

La voce dei giovani: interventi ed esperienze a cura delle studentesse e degli studenti dei corsi di Moda, Grafica e Chimica dell’istituto.

Il pomeriggio: mini-laboratorio partecipativo e raccolta tessile (ore 17:00 – 19:00)

La giornata proseguirà nel pomeriggio con un momento aperto a tutta la cittadinanza. Dalle 17:00 alle 19:00, presso la sede della Sartoria Soleinsieme (in via Possidonea n. 53/A, Reggio Calabria), si terrà un mini-laboratorio partecipativo.

Leggi anche

La cittadinanza è invitata a portare da casa una tovaglia di cotone (pulita e non macchiata). Insieme alle sarte della cooperativa, la tovaglia verrà tagliata, cucita e trasformata in un originale sacchetto porta oggetti che ogni partecipante potrà portare con sé a fine attività. Chi non desidera partecipare al laboratorio ma vuole comunque sostenere l’iniziativa può fare visita alla sartoria per donare le proprie tovaglie in disuso, alimentando così la filiera del riciclo creativo.