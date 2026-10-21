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Maltempo a Reggio, convocato un tavolo operativo. Cannizzaro: ‘Al lavoro per il ripristino e la pulizia’ – VIDEO

Le parole del primo cittadino dopo il nubifragio di questa mattina

21 Ottobre 2026 - 16:52 | di Redazione

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina su Reggio Calabria, causando allagamenti e criticità in diversi quartieri della città. Per fronteggiare l’emergenza, il sindaco Francesco Cannizzaro ha immediatamente convocato e presieduto un tavolo operativo per coordinare gli interventi d’urgenza.

All’incontro straordinario presso Palazzo San Giorgio hanno preso parte i rappresentanti della Polizia Locale, della Protezione Civile, dei settori Ambiente e Lavori Pubblici del Comune, oltre ai tecnici delle società Castore ed Ecologia Oggi. L’obiettivo prioritario fissato dall’amministrazione è coordinare tempestivamente un piano d’azione capillare mirato alla pulizia delle strade e al rapido ripristino della normalità.

A margine della riunione operativa, il primo cittadino si è recato personalmente nei punti più colpiti della città insieme ai tecnici e agli operatori per seguire da vicino l’evoluzione dei lavori e verificare lo stato dell’arte.

Per fronteggiare l’accumulo d’acqua nelle aree più critiche, il Comune sta impiegando mezzi speciali messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica, che il sindaco ha voluto ringraziare per la tempestiva collaborazione nelle operazioni di drenaggio.

L’amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione meteo e lo stato dei luoghi, garantendo aggiornamenti costanti alla cittadinanza passo dopo passo.

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