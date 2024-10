Caffè Mauro di nuovo insieme alla Viola

Caffè Mauro – azienda storica nella produzione di caffè dal 1949 – e la Viola Reggio Calabria basket rinnovano la loro partnership: la torrefazione calabrese torna infatti tra gli sponsor della squadra di basket.

“Sono davvero orgoglioso di annunciare, in questo anno per noi speciale, in cui celebriamo i 70 anni di attività – afferma Fabrizio Capua Presidente e Amministratore Delegato di Caffè Mauro – il nostro sostegno alla Viola Reggio Calabria, squadra storica e con la quale Caffè Mauro condivide la tenacia, la resilienza e il legame con il territorio. Un impegno concreto nei confronti di questa città, di collaborazione e di sostegno allo sport e alla sua tifoseria che con fermezza e partecipazione ha consentito la continuità di questa valorosa squadra, simbolo del basket calabrese e nazionale. La sponsorizzazione da parte di Caffè Mauro rientra nel piano di attività che svolgiamo favore dello sport e dello sviluppo del sistema socio-economico della nostra terra”.

La partnership si fonda sui valori comuni delle due realtà calabresi: volontà di non arrendersi mai, valorizzazione del territorio, esaltazione delle migliori risorse reggine da scoprire e da e sostenere.

La Viola esprime il vero emblema di “resilienza”, il mantra che ha sempre accompagnato il percorso della squadra neroarancio, rinata di recente sui valori della trasparenza e della sostenibilità, grazie alla generosa passione dei propri tifosi. Un percorso per certi versi analogo a quello del risanamento e rilancio di Caffè Mauro, anch’esso basato sull’amore per il territorio e su una ricerca costante dell’eccellenza e della qualità.

Nota in passato per essere stata il caffè ufficiale dei mondiali di calcio di Italia ‘90, Caffè Mauro è da sempre partner di primo livello delle realtà sportive italiane e reggine in particolare. Tutti i tifosi amaranto ricordano il marchio sulla maglia della Reggina in serie A e i sostenitori neroarancio hanno sempre apprezzato il sostegno dell’azienda alla Viola.

Caffè Mauro, eccellenza italiana nel settore dell’industria alimentare, presente con i suoi prodotti di qualità in oltre 60 paesi al mondo, è stata acquisita nel 2009 dalla holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua che l’ha risanata e rilanciata. L’azienda, che quest’anno festeggia il suo 70esimo anno dalla fondazione, nel 2018 ha superato per la prima volta i 20 milioni di euro di fatturato con tre milioni e mezzo di chili di caffè torrefatto nello stabilimento produttivo di Villa San Giovanni.

“Sono davvero entusiasta – dichiara il presidente della Viola Carmelo Laganà – che un’azienda storica e prestigiosa come Caffè Mauro – abbia deciso di riavvicinarsi alla Viola e in particolare al nostro progetto. Questo ci conferma quanto di buono abbiamo saputo realizzare fino ad oggi e getta delle basi importanti per il futuro dello sport nella nostra città”.