Reggio, ‘Calciomercato l’Originale’ festeggia tra sapori e tradizioni – FOTO

Venerdì 18 luglio segnerà la serata conclusiva della diretta di Calciomercato l’Originale dall’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria.

Al termine dello spettacolo di ieri, il conduttore Alessandro Bonan, insieme a Faina (Valerio Spinella), Leonardo Lagorio e parte del Team Sky, ha scelto di prolungare la serata assieme al manager Fabio Bensaja, storico amico di Bonan ed affezionato estimatore dell’identità reggina, in un clima di amicizia e convivialità presso il TIMO Restaurant, tempio dei sapori reggini.

Lo chef Pietro Cartellà ha accolto la comitiva offrendo una selezione di eccellenze locali: dalle frittelle di fiori di zucca ai dolcetti a base di formaggio locale passando per i migliori vini locali selezionati da Marco Pistone. Ogni portata ha raccontato la storia gastronomica della punta dello Stivale, esaltata da un sottofondo di musica tradizionale calabrese.

A rendere la serata ancor più unica, le “epiche storie dello Stretto” narrate e cantate dal cantastorie Fulvio Cama, accompagnato dal maestro Alessandro Calcaramo alla chitarra. Tra un racconto di briganti e leggende marinare, gli ospiti si sono lasciati coinvolgere dalle melodie di terra e di mare, intrecciando note popolari e piccole curiosità storiche.

Tra i presenti, oltre ai protagonisti televisivi, spiccavano volti noti del tessuto sociale reggino, Giovanna Cartellà e Roberto Arcudi, soci del TIMO Restaurant, promotori delle eccellenze locali; Lorenzo Labate, Presidente della Confcommercio di Reggio Calabria, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali e gastronomiche come volano per il turismo, ed esperti locali del mondo della comunicazione e dello sport, sempre pronti a confrontarsi con il mondo dello spettacolo.

“È stata una serata magica – ha commentato Fabio Bensaja – un’occasione per unire chi, sotto diverse forme, lavora ogni giorno per valorizzare la nostra città, in un’atmosfera di festa che va ben oltre il calcio.”