Cannizzaro candidato sindaco per il cdx, Occhiuto: ‘Renderai Reggio ancora più bella’

L’aula di Montecitorio ha fatto da cornice al passaggio politico più atteso degli ultimi mesi: con un annuncio video caricato sui propri canali social, il deputato calabrese ha ufficializzato la fine del lungo silenzio sulla sua discesa in campo per Palazzo San Giorgio.

Francesco Cannizzaro ha scelto di comunicare la sua decisione parlando direttamente dal cuore delle istituzioni nazionali, chiarendo come la necessità di far “risorgere” la città dello Stretto sia diventata la sua priorità assoluta, superando anche l’attuale impegno in Parlamento.

A benedire questa scelta è intervenuto il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza, che ha voluto trasmettere al collega il senso profondo della sfida che lo attende:

“Ciccio caro, da ex sindaco ti dico una sola cosa con il cuore: è una scelta che ti cambia la vita, ma è la più bella che si possa fare. Sono davvero felice per te, sono certo che renderai Reggio ancora più bella. Conta su di me”.