Ponte Calopinace, Milia: ‘Falcomatà chieda scusa invece di baciare le travi’

Ponte Calopinace nuovamente in attesa del prossimo step. Questa mattina si è tenuta la riunione (in esterna) della Commissione Controllo e Garanzia presieduta da Massimo Ripepi. Durante il sopralluogo, tecnici e Rup hanno fatto il punto sullo stato dei lavori.

Presenti sul cantiere i consiglieri comunali di centrodestra, tra questi Federico Milia, capogruppo di Forza Italia.

“Il Ponte Calopinace è il simbolo dell’approssimazione dell’amministrazione Falcomatà. Anche oggi durante la seduta in Commissione Controllo e Garanzia, dati poco certi sulle cifre, non si sa in modo chiaro quanto costerà, sicuramente ci saranno degli aumenti di costi per i cittadini. La stessa incertezza vale anche per la data di conclusione lavori, ritardi abnormi con giustificazioni inaccettabili.

Anni di ritardo per un cantiere che poteva essere gestito in modo completamente diverso. Il sindaco Falcomatà invece di scusarsi con i cittadini viene qui e bacia le travi, una presa in giro assolutamente inaccettabile”, le parole di Milia.

