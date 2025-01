Violenza domestica a Reggio: arrestato un uomo per resistenza e maltrattamenti

I Carabinieri arrestano un 55enne per resistenza e maltrattamenti in famiglia. Donna e figlie trovano il coraggio di denunciare

Un altro intervento significativo da parte della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria contro la violenza domestica si è concretizzato con l’arresto di un uomo di 55 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia. Questo episodio si inserisce nell’ambito di un’azione costante da parte dell’Arma, impegnata quotidianamente nella tutela dei diritti e nella protezione delle vittime di violenza di genere.

Il fatto risale al 30 dicembre scorso, quando una chiamata al numero di emergenza 112 ha messo in allarme i Carabinieri, allertati da una donna che chiedeva disperatamente soccorso. La vittima, insieme alle proprie figlie, viveva ormai da tempo in una situazione di costante violenza psicologica e fisica, subita dal suo compagno. A causa della gravità della situazione, la donna ha deciso di denunciare, sperando finalmente di uscire dal dramma che stava vivendo.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri

Il pronto intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile ha permesso ai militari di arrivare sul posto tempestivamente. Quando i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione, hanno trovato un uomo in preda alla rabbia, che, anziché collaborare, ha reagito con minacce di morte e insulti, continuando a cercare di entrare con forza nell’appartamento, dove la compagna e le figlie si erano rifugiate per sfuggire alla sua furia.

Nonostante numerosi tentativi da parte dei militari di sedare la situazione e instaurare un dialogo con l’uomo, quest’ultimo ha proseguito con un atteggiamento violento e provocatorio, rifiutando di calmarsi. A quel punto, i militari sono stati costretti a procedere con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi anche

In caserma, i Carabinieri hanno ascoltato le testimonianze della donna e delle figlie, che hanno confermato un quadro di violenze che si protraeva da tempo. Le violenze fisiche e psicologiche erano ormai insopportabili, e la donna, purtroppo, aveva sopportato in silenzio per paura, vergogna e incertezze legate alla denuncia. Gli accertamenti effettuati dai militari hanno confermato la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia. Alla luce di ciò, oltre all’arresto per resistenza, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i maltrattamenti subiti dalle vittime nel corso dei mesi e degli anni. Inoltre, a tutela della sicurezza delle vittime, è stato emesso un provvedimento di allontanamento dall’abitazione familiare, con obbligo di mantenere una distanza di sicurezza dalla casa e dalle persone coinvolte.

L’impegno dell’Arma contro la violenza di genere

Questo intervento dimostra l’efficacia del sistema di allerta e della pronta risposta delle forze dell’ordine, che, purtroppo, si trovano a gestire una realtà dolorosa e diffusa come quella della violenza domestica. La Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, da sempre sensibile e attenta alle dinamiche della violenza di genere, sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare qualsiasi forma di abuso o maltrattamento.

Le Stazioni Carabinieri sono presenti capillarmente in tutto il territorio comunale di Reggio Calabria, incluse le zone periferiche e collinari, e rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e supporto per tutte le persone vulnerabili. L’invito dell’Arma a chiunque sia vittima di violenza è quello di non rimanere in silenzio: la denuncia è il primo passo per uscire dal silenzio e dal dolore.

L’impegno dei Carabinieri contro la violenza di genere è costante e si articola su diversi fronti: l’ascolto, la protezione e il supporto alle vittime, nonché la repressione dei reati connessi. Ogni intervento è una testimonianza dell’importanza di rafforzare la rete di protezione e di legalità, affinché le vittime di violenza possano finalmente trovare la forza di reagire.

Leggi anche

Le istituzioni, le associazioni e le forze dell’ordine sono uniti nella lotta contro la violenza di genere e contro tutte le forme di abuso. La Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria ribadisce che ogni cittadino, soprattutto coloro che si trovano in situazioni di fragilità, deve sentirsi libero di chiedere aiuto, sapendo di poter contare su un sistema di protezione solido e capillare.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità della persona coinvolta sarà vagliata nel corso del successivo processo.