Malato e senza casa, Pazzano sul caso di Alessandro Giordano: ‘Chiedo scusa a nome delle istituzioni’

“Innanzitutto mi scuso, anche se non ho un ruolo diretto in questa situazione, perché penso che chiunque faccia parte delle istituzioni, a vario livello, non possa che vergognarsi di una situazione del genere, e scusarsi per conto di tutte le istituzioni”.

Inizia così Saverio Pazzano, consigliere comunale de “La Strada”, commentando la vicenda ormai nota di Alessandro Giordano, malato e da anni in attesa di una casa salubre da parte di Comune e ATERP.

Leggi anche

“È chiaro anche – prosegue Pazzano – che da questa vergogna ci deve essere poi l’impegno perché la situazione cambi. Io ho visto la vostra intervista in cui Alessandro dice che qualcuno gli avrebbe riferito che si teme che sia un “precedente“. Ma tutti di tutte le conquiste civili partono da un precedente! Se Rosa Parks non si fosse rifiutata di scendere dall’autobus dei bianchi, tutte le lotte per la liberazione dei neri d’America probabilmente avrebbero avuto lo stesso effetto, per arrivare alle lotte civili in Italia. E chiaramente se è un precedente che ben venga, perché è un precedente che può risolve una questione di incrostazione di un sistema dalle assegnazioni degli alloggi, delle occupazioni abusive, della manutenzione stessa della qualità degli alloggi. Quindi è un precedente? Che ben venga“.

Un “precedente” che in realtà rappresenta una situazione di estrema emergenza, viste le condizioni di Alessandro: in attesa di un probabile secondo trapianto di un rene ormai funzionante al 20%, è anche immunosoppresso e soggetto ad infezioni e ricadute continue a causa delle condizioni della sua abitazione attuale, considerata dall’ASP di Reggio Calabria “in carenze igienico-sanitarie gravissime“.

“Quello che posso fare io e che proverò a fare – continua Pazzano – è innanzitutto interfacciarmi col Sindaco, perché ho visto anche che pare che l’ATERP chieda prima un coinvolgimento dell’Amministrazione comunale. Verificherò che questo sia vero. E capire appunto in che termini come Consiglio comunale, Amministrazione comunale, come consigliere comunale, posso appunto dare una mano in questa direzione”.

Leggi anche