Castello Aragonese, Latella: ‘Tra le principali mete turistiche di Reggio, oltre 21 mila visite nel 2025’

«Al 31 ottobre scorso, con 21.279 visite e un incasso di 50.750 euro, il Castello Aragonese si conferma tra le principali mete turistiche di Reggio Calabria, dopo il Museo Archeologico Nazionale e il Museo del Bergamotto», afferma il consigliere comunale con delega al Turismo e allo Sport, Giovanni Latella.

Castello Aragonese, simbolo di rinascita e attrattore culturale

«La storica fortezza – aggiunge Latella – sta vivendo una nuova stagione di valorizzazione e successo. Numeri e gradimento che premiano un percorso di riqualificazione e ristrutturazione, che hanno riportato il Castello Aragonese, rimasto chiuso per quasi vent’anni, a essere – dopo i Bronzi di Riace – uno dei principali simboli e attrattori turistici della città».

Il consigliere ha ricordato come la riapertura del Castello, portata avanti dall’Amministrazione Falcomatà, abbia rappresentato un punto di svolta per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale cittadino.

«Da quel momento – prosegue Latella – la struttura ha intrapreso un percorso ascendente, con visitatori in continuo aumento ogni anno: dagli 11.500 del 2022 la cifra è quasi raddoppiata nel 2025. Il sito ha ospitato oltre duecento eventi culturali e mostre temporanee, che hanno progressivamente accresciuto l’interesse del pubblico, fino a raggiungere i numeri significativi di oggi».

Un ringraziamento al personale e alle istituzioni

«Un ringraziamento particolare – precisa il consigliere – va al sindaco Giuseppe Falcomatà, alla dirigente del settore Sviluppo economico, cultura e turismo Loredana Pace, alla funzionaria Daniela Neri (Programmazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali), al responsabile della struttura Pasquale Borrello e a tutto il personale comunale che ogni giorno garantisce accoglienza e qualità delle attività».

Nuovi obiettivi per la valorizzazione del forte

Guardando al futuro, Latella ha annunciato nuovi obiettivi di rilancio: