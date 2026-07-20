Consiglio comunale, Cardia: ‘Una nuova stagione per Reggio Calabria’

«La seduta odierna del Consiglio Comunale segna l’avvio di una nuova stagione amministrativa per Reggio Calabria. Tornare nell’Aula “Battaglia” rappresenta per me un’emozione autentica che, nonostante i sei intensi anni già vissuti tra questi banchi, resta immutata. Anzi, è ancora più forte, perché accompagnata dalla responsabilità che deriva dalla fiducia che i cittadini hanno voluto rinnovarmi».

Lo ha affermato oggi in aula durante i preliminari il consigliere comunale Mario Cardia, nel corso della seduta del nuovo civico consesso.

«Con il rinnovo del Consiglio Metropolitano si apre una fase nella quale tutte le istituzioni sono chiamate a fare squadra e a lavorare con serietà, competenza e visione. È il momento di archiviare definitivamente la campagna elettorale e concentrarsi esclusivamente sulle risposte che i reggini attendono da tempo».

Il consigliere di Noi Moderati esprime apprezzamento per l’azione avviata dal Sindaco.

«Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro che il Sindaco sta portando avanti in questo avvio di mandato. Sin dai primi giorni ha dimostrato di voler affrontare con determinazione alcune delle questioni più delicate che interessano la nostra città, imprimendo un metodo fatto di concretezza, ascolto e assunzione di responsabilità.

È un segnale importante che va nella direzione che i cittadini si aspettano. Come Noi Moderati continueremo a sostenere con convinzione questo percorso, offrendo un contributo leale, responsabile e costruttivo, sempre nell’esclusivo interesse di Reggio Calabria».

Particolare rilievo assume, secondo Cardia, la delibera relativa alla società Castore, approvata nel corso della seduta consiliare.

«L’approvazione della delibera rappresenta il primo segnale concreto di questo metodo di governo. Dietro quel provvedimento ci sono centinaia di lavoratori e le loro famiglie che attendono certezze.

Tutelare il lavoro significa difendere la dignità delle persone e garantire la continuità di servizi essenziali per la città. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione questo atto e continueremo a seguire con la massima attenzione l’intera vicenda, affinché vengano assicurate tutele, stabilità occupazionale e risposte concrete».

«Oggi inizia una nuova stagione per Reggio Calabria. Le appartenenze politiche devono lasciare spazio al senso delle istituzioni e alla volontà di costruire. Da parte mia continuerò a svolgere il mio mandato con serietà, presenza sul territorio e spirito di servizio, contribuendo con determinazione al rilancio della nostra città».