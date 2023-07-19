Reggio, nasce in centro il ‘Beauty Project Rosalba Pizzi Team’
"A chi mi dice "chi te l'ha fatto fare di tornare qui?", rispondo lo farei altre mille volte". L'imprenditrice reggina è pronta a lanciarsi in una nuova avventura
19 Luglio 2023 - 18:46 | di Redazione
Un punto di riferimento per il benessere psico-fisico a 360°, questo e molto altro è “Beauty Project Rosalba Pizzi Team“.
Quella dell’imprenditrice reggina è una storia di partenze, ritorni, sacrificio e sconfinato amore per la sua terra di origine: Reggio Calabria.
E, con la nuova apertura, la Look Maker reggina scommette ancora una volta sulla sua città:
“A chi mi dice “chi te l’ha fatta fare a tornare?”, io rispondo sempre con il sorriso “lo farei altre mille volte ancora“.
Beauty Project: un centro in cui prendersi cura di sè
Beauty Project Rosalba Pizzi Team aprirà le sue porte ai clienti nella giornata di domani, giovedì 20 luglio, con un piccolo rinfresco a partire dalle ore 19.00 con DjSet e bollicine, il tutto a cura di Laura Pizzimenti, all’interno della Galleria Caminiti.
Il nuovo store di Reggio Calabria è un negozio “clean beauty“, cosa vuole dire? Semplice, che tutti i servizi offerti ed i prodotti impiegati sono naturali.
Non a caso, Rosalba Pizzi è una national trainer Paul Mitchell, rinomato marchio internazionale del settore beauty che mette al primo posto la protezione dell’ambiente, dell’uomo e degli animali (con una linea interamente a loro dedicata JeanPaulPet).
E poi diversi trattamenti corpo, thalasso, oli essenziali ed una solida collaborazione con la make up artist Maggie Noemi Ferrante.
Beuaty Project, inoltre, è l’unico centro in città specializzato in infoltimento dei capelli, per chi soffre di calvizie o alopecia:
“Con questo servizio – ha spiegato l’imprenditrice a CityNow – abbiamo aiutato tantissime persone – uomini, donne ed anche bambini – a trovare una soluzione permanente al loro problema e che va ben oltre l’immaginazione. Il risultato finale è incredibilmente naturale”.
In che modo avviene l’infoltimento? Grazie ad un dispositivo medico riconosciuto dal Ministero della Salute, si tratta nello specifico di membrane capillari che vanno a risolvere anche i problemi di diradamenti. Un dispositivo compatibile al 100% con il corpo umano e che non provoca alcun tipo di reazione avversa.
“Chi indossa queste membrane – ha spiegato ancora Rosalba – conduce una vita assolutamente normale, va in piscina, al mare, esce tranquillamente senza doversi preoccupare di nulla”.
Capelli for you è l’azienda leader nel settore europeo con la quale Rosalba Pizzi collabora da tempo, tanto da essere una referente per la Regione Calabria. E, sempre a proposito di infoltimento, l’imprenditrice reggina ha aggiunto:
“Vorrei che si iniziasse a parlare di più di questa tematica che, nonostante i tempi “moderni” sembra ancora un tabù. Inoltre, ricordo che, chi usufruisce di questo servizio ha diritto ad uno sgravio fiscale e, proprio su questo fronte sto portando avanti una battaglia di sensibilizzazione a livello regionale”.
L’amore per Reggio Calabria
Quella di Rosalba Pizzi è una storia non solo di impegno per il benessere degli altri, ma anche di partenze, nostalgie e ritorni, non sempre scontati.
“Avevo solo 23 anni quando ho aperto la mia prima attività. Pochi forse ma la determinazione è una delle mie qualità.
Sono una Look Maker, anche se il mio diploma scolastico dice “ragioniera” e io all’università avevo scelto Scienze Economiche. Studio, libertà, creatività, passione infinita e sacrificio. Sono questi i valori con i quali ho iniziato e che mi accompagnano da 30 anni nel mio lavoro.
Grazie a tutto questo sono diventata docente in diverse scuole e accademie di settore, presidente della federazione professionisti del benessere Confcommercio, ho preso un master in PNL e Public Speaking, Color Specialist e National Trainer per la JPMS.
Per 22 anni ho vissuto all’estremo Nord, al confine con la Svizzera, gestendo due attività fino al 2005. Ma la mia terra, quel calore, quel mare, quella bellezza aveva un richiamo troppo forte e così sono tornata con un bagaglio enorme di emozioni ed esperienze, oltre che professionalità ed esperienza lavorativa”.
Dal 2009 Rosalba gira l’Italia e l’Europa per fare formazione a chi vuole fare lo stesso lavoro nel settore dell’hairstyling.
“Sono felice però di avere delle basi solide nella mia città, di avere delle radici e di aver costruito qualcosa di importante lì dove sono nata e dove sono nati i miei figli. Questa è la mia storia, e visto che Beauty Project è un nuovo capitolo mi sembrava giusto presentarmi e fare un piccolo riassunto di questo libro chiamato vita!
La mia filosofia di lavoro – ha concluso – è quella che ho adottato anche per plasmare il mio team che, oggi, mi accompagna nella nuova avventura di Beauty Project Rosalba Pizzi Team. Per noi, al centro di tutto c’è la persona e il suo benessere psico-fisico a 360°”.
Maggiori informazioni
Beauty Project si trova sul Corso Giuseppe Garibaldi, 154 – Reggio Calabria
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