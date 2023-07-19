Reggio, nasce in centro il ‘Beauty Project Rosalba Pizzi Team’

Un punto di riferimento per il benessere psico-fisico a 360°, questo e molto altro è “Beauty Project Rosalba Pizzi Team“.

Quella dell’imprenditrice reggina è una storia di partenze, ritorni, sacrificio e sconfinato amore per la sua terra di origine: Reggio Calabria.

E, con la nuova apertura, la Look Maker reggina scommette ancora una volta sulla sua città:

Beauty Project Rosalba Pizzi Team aprirà le sue porte ai clienti nella giornata di domani, giovedì 20 luglio, con un piccolo rinfresco a partire dalle ore 19.00 con DjSet e bollicine, il tutto a cura di Laura Pizzimenti, all’interno della Galleria Caminiti.

Il nuovo store di Reggio Calabria è un negozio “clean beauty“, cosa vuole dire? Semplice, che tutti i servizi offerti ed i prodotti impiegati sono naturali.

Non a caso, Rosalba Pizzi è una national trainer Paul Mitchell, rinomato marchio internazionale del settore beauty che mette al primo posto la protezione dell’ambiente, dell’uomo e degli animali (con una linea interamente a loro dedicata JeanPaulPet).

E poi diversi trattamenti corpo, thalasso, oli essenziali ed una solida collaborazione con la make up artist Maggie Noemi Ferrante.

Beuaty Project, inoltre, è l’unico centro in città specializzato in infoltimento dei capelli, per chi soffre di calvizie o alopecia:

“Con questo servizio – ha spiegato l’imprenditrice a CityNow – abbiamo aiutato tantissime persone – uomini, donne ed anche bambini – a trovare una soluzione permanente al loro problema e che va ben oltre l’immaginazione. Il risultato finale è incredibilmente naturale”.

In che modo avviene l’infoltimento? Grazie ad un dispositivo medico riconosciuto dal Ministero della Salute, si tratta nello specifico di membrane capillari che vanno a risolvere anche i problemi di diradamenti. Un dispositivo compatibile al 100% con il corpo umano e che non provoca alcun tipo di reazione avversa.

Capelli for you è l’azienda leader nel settore europeo con la quale Rosalba Pizzi collabora da tempo, tanto da essere una referente per la Regione Calabria. E, sempre a proposito di infoltimento, l’imprenditrice reggina ha aggiunto:

“Vorrei che si iniziasse a parlare di più di questa tematica che, nonostante i tempi “moderni” sembra ancora un tabù. Inoltre, ricordo che, chi usufruisce di questo servizio ha diritto ad uno sgravio fiscale e, proprio su questo fronte sto portando avanti una battaglia di sensibilizzazione a livello regionale”.

Quella di Rosalba Pizzi è una storia non solo di impegno per il benessere degli altri, ma anche di partenze, nostalgie e ritorni, non sempre scontati.

“Avevo solo 23 anni quando ho aperto la mia prima attività. Pochi forse ma la determinazione è una delle mie qualità.

Sono una Look Maker, anche se il mio diploma scolastico dice “ragioniera” e io all’università avevo scelto Scienze Economiche. Studio, libertà, creatività, passione infinita e sacrificio. Sono questi i valori con i quali ho iniziato e che mi accompagnano da 30 anni nel mio lavoro.

Grazie a tutto questo sono diventata docente in diverse scuole e accademie di settore, presidente della federazione professionisti del benessere Confcommercio, ho preso un master in PNL e Public Speaking, Color Specialist e National Trainer per la JPMS.

Per 22 anni ho vissuto all’estremo Nord, al confine con la Svizzera, gestendo due attività fino al 2005. Ma la mia terra, quel calore, quel mare, quella bellezza aveva un richiamo troppo forte e così sono tornata con un bagaglio enorme di emozioni ed esperienze, oltre che professionalità ed esperienza lavorativa”.