Reggio, inaugurato il Centro cottura comunale: nuovo servizio per le mense scolastiche

Alla presenza del Sindaco Falcomatà, delle assessore Anna Briante (Pubblica Istruzione) e Lucia Nucera (Welfare) e di vari consiglieri comunali, è stato inaugurato il Centro di Cottura comunale collocato in via Aschenez presso la struttura dell’Asilo Genoese Zerbi.

Un importantissimo traguardo per l’Amministrazione che si dota di un servizio assolutamente all’avanguardia, non solo a livello regionale, ma anche rispetto al resto del Paese.

Il Centro di cottura è stato realizzato seguendo i suggerimenti dell’Amministrazione, dei rappresentanti dei genitori e di tutti coloro che hanno monitorato con attenzione il servizio scolastico in città. Il servizio si rivolgerà a circa 2500 studenti e presenta elementi altamente qualificanti in termini di qualità, sostenibilità ecologica, salute e benessere.

Un servizio su misura per gli studenti

Nel nuovo centro avverranno la preparazione, cottura e confezionamento dei pasti, studiati per assicurare tempi di consegna ridotti. I pasti saranno distribuiti in contenitori monoporzione isotermici per le piccole utenze e in contenitori multi-porzione conformi ai Criteri Ambientali Minimi per le altre.

La ditta EP, incaricata del servizio, utilizzerà materie prime biologiche a filiera corta o a km 0 e provvederà a recuperare gli avanzi differenziati, destinando il cibo integro ad organizzazioni non lucrative, secondo la Legge del Buon Samaritano (L. 155/2003), e gli avanzi non recuperabili ai canili organizzati.

Il servizio sarà attivo prima dell’apertura delle scuole a settembre e chiuderà solo dopo la fine dell’anno scolastico a giugno.

Una sinergia istituzionale per l’eccellenza

“La città si costruisce assieme ai cittadini – ha dichiarato con soddisfazione l’assessora Anna Briante – raccogliendo i loro suggerimenti nell’unica ottica possibile: la crescita e il miglioramento dei servizi. Il Centro cottura di via Aschenez servirà le scuole del centro, abbattendo notevolmente i tempi di trasporto. La ditta EP è quotidianamente al fianco delle scuole reggine per offrire il miglior servizio possibile, e assieme cercheremo di fare sempre meglio”.

L’assessora Lucia Nucera ha aggiunto: “Ringrazio dirigenti, funzionari e la Commissione mensa per l’intenso lavoro svolto. Siamo stati coraggiosi nel recuperare fondi per una gara green in un periodo complesso. Ma grazie all’unità e alla coerenza delle scelte, possiamo dire di aver vinto questa scommessa”.

Una nuova normalità da rivendicare con orgoglio

“Quella di oggi è una giornata importante – ha affermato il Sindaco Falcomatà – perché discutiamo della qualità del servizio mensa in una città che, fino a pochi anni fa, non lo aveva nemmeno. Oggi possiamo parlare di una nuova normalità che è divenuta un’eccellenza. In molte grandi città italiane i servizi mensa sono inadeguati, mentre a Reggio Calabria offriamo un servizio sostenibile, di qualità e attento alla salute dei bambini”.