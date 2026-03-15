Reggio, è il giorno delle primarie: in arrivo il candidato del centrosinistra

Giornata decisiva per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria. Determinante soprattutto per il centrosinistra che, attraverso lo strumento delle primarie, eleggerà il candidato a sindaco che si presenterà alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio.

È infatti il giorno delle primarie del centrosinistra, chiamato a scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

I seggi, allestiti dal comitato organizzatore, resteranno aperti dalle 9 alle 20 in quindici sedi distribuite sul territorio cittadino. Al voto possono partecipare anche i sedicenni, in una consultazione che punta ad allargare la partecipazione e a rafforzare il coinvolgimento popolare attorno alla scelta del futuro candidato alla guida della città.

A contendersi la candidatura sono Domenico Battaglia per il Partito Democratico, Massimo Canale per il movimento Onda Orange e Giovanni Muraca per Casa Riformista-Italia Viva. Attorno alle primarie si muove una coalizione ampia, composta da partiti, movimenti civici e associazioni.

La giornata si è aperta con un buon afflusso ai seggi. A confermarlo è Filippo Polifroni, presidente del seggio numero 7 della circoscrizione di Reggio Calabria, che ha sottolineato il lavoro svolto nelle ultime settimane sul piano logistico e organizzativo.

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«C’è stato un ottimo lavoro organizzativo. A Reggio, ricordiamo, si vota in 15 sezioni. Ogni collegio ha tre componenti di seggio più, per ogni singolo candidato, ci sono i rappresentanti. La fase organizzativa è stata meticolosa e precisa, con una macchina strutturale che funziona ad oggi in questo momento alla perfezione», ha dichiarato.

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Polifroni ha poi evidenziato i primi numeri della partecipazione, parlando di un riscontro incoraggiante già nelle prime battute della mattinata:

«C’è un buon afflusso di persone che stanno venendo a votare. In mezz’ora oltre 100 votanti. Dovremmo raggiungere, in questa sezione, almeno un migliaio di persone».

Al di là del risultato finale, il messaggio lanciato dagli organizzatori è quello dell’unità.

«Si sceglierà oggi il candidato del centrosinistra. A prescindere da chi sarà il vincitore, ricordiamo che i due perdenti sosterranno il vincitore perché siamo una coalizione», ha aggiunto Polifroni, ribadendo poi l’invito ai cittadini a partecipare: «Invitiamo tutti a recarsi al voto perché il voto è democrazia e le primarie, soprattutto volute dal Partito Democratico e dal tavolo del centrosinistra, sono per invogliare un principio democratico di collaborazione e di condivisione».

Un concetto, questo, già ribadito anche dalla Federazione metropolitana del Pd, che ha definito la legittimazione popolare come «punto di forza di un progetto politico serio».

Le urne, dunque, sono aperte. Da questa giornata uscirà il nome che rappresenterà il centrosinistra nella corsa a Palazzo San Giorgio. Per Reggio Calabria è il momento della scelta.