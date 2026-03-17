Reggio, chiusura del serbatoio di Santa Caterina per lavori
A causa di tali interventi, potranno verificarsi disagi nell’erogazione idrica in alcune zone
17 Marzo 2026 - 17:50 | Redazione
Sorical informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì, a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00, saranno effettuati lavori di manutenzione presso il Serbatoio Santa Caterina, consistenti nella sostituzione del barilotto di accumulo.
A causa di tali interventi, potranno verificarsi disagi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone:
- Santa Caterina
- San Brunello
Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e assicuriamo che i lavori sono necessari per migliorare l’efficienza del servizio.
Seguiranno aggiornamenti in caso di variazioni.