City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, chiusura del serbatoio di Santa Caterina per lavori

A causa di tali interventi, potranno verificarsi disagi nell’erogazione idrica in alcune zone

17 Marzo 2026 - 17:50 | Redazione

Mancanza Acqua

Sorical informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì, a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00, saranno effettuati lavori di manutenzione presso il Serbatoio Santa Caterina, consistenti nella sostituzione del barilotto di accumulo.

A causa di tali interventi, potranno verificarsi disagi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone:

  • Santa Caterina
  • San Brunello

Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e assicuriamo che i lavori sono necessari per migliorare l’efficienza del servizio.

Seguiranno aggiornamenti in caso di variazioni.

Reggio Calabria Attualità