Reggio Calabria città archeologica: nuovi orari di apertura.

Oltre al Nuovo Museo Archeologico che ospita i Bronzi di Riace, il Kouros, la Testa del Filosofo e la Testa di Basilea e gli altri magnifici reperti archeologici della Magna Grecia, è possibile visitare la Reggio Archeologica composta dai siti di: Ipogeo di Piazza italia, Mura Greche e le Terme Romane sul Lungomare Falcomatà e l’Odeon in via XXIV. La gestione dei siti del centro storico di Reggio Calabria è garantita dall’associazione non profit SosBeniCulturali di Reggio Calabria.

Dal 03 febbraio 2015, i siti archeologici gestiti da SosBeniCulturali, rispetteranno il seguente orario:

Martedì ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00

Giovedì ore 17.00-19.00

Venerdì ore 17.00-19.00

Per una corretta organizzazione degli accessi e un miglior servizio, eventuali aperture straordinarie sono da stabilire preventivamente con l’associazione SosBeniCulturali scrivendo al seguente indirizzo: sosbeniculturali@email.it Al fine di coordinare nel migliore dei modi gli accessi ai siti, per le scuole o per gruppi di visitatori è obbligatoria la prenotazione indicando il numero di visitatori con almeno 7 giorni di anticipo sulla data della visita. Il sito di Piazza Italia e dell’Odeion hanno una capienza massima di n. 20 visitatori per turno. Per l’accesso ai siti sarà rispettato l’ordine cronologico delle prenotazioni.

Tutti i dettagli nel documento allegato alla sezione Link

Per la prenotazione obbligatoria contattaci al seguente indirizzo:sosbeniculturali@email.it

L’accesso ai siti e i servizi connessi prevedono un costo.

Per informazioni contattaci al seguente indirizzo: sosbeniculturali@email.it

Fonte: http://www.comune.reggio-calabria.it