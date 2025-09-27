Al via il Reggio Calabria Comics, il sindaco Falcomatà: ‘Evento che fa crescere la città’ – FOTO
“Per questa edizione massimo coinvolgimento anche delle istituzioni, compresa l’Università e Poste Italiane che ha emesso un annullo filatelico” le parole del primo cittadino
27 Settembre 2025 - 09:16 | Comunicato Stampa
“Una manifestazione che cresce e che fa crescere anche la nostra città, considerate le presenze attese in questi giorni. Il Reggio Calabria Comics è entrato ormai pienamente nel sentire dei cittadini, offrendo ai moltissimi appassionati del settore, non solo in città ma anche nel comprensorio, diversi momenti di incontro e confronto comune.
Siamo lieti che in questa edizione ci sia stato un coinvolgimento ampio anche delle istituzioni, dal Comune, alla Città metropolitana, ma penso anche all’Università Mediterranea e a Poste Italiane, che hanno reso omaggio all’evento con uno speciale annullo filatelico. Grazie a questo il nome di Reggio Calabria e il suo Comics gireranno per tutta l’Italia e ci fa davvero piacere perché contribuirà a migliorare l’immagine della nostra città.
Chi visiterà il Comics quest’anno potrà apprezzare tutto questo: dal fantastico mondo dei fumetti a ciò che vi ruota attorno, dalla musica agli attori che prestano la voce a personaggi animati dei cartoni e delle reclame. Complimenti a tutti ed in particolare agli organizzatori”.
Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, durante l’inaugurazione del villaggio Reggio Calabria Comics, ospitato al Palabenvenuti nel piazzale Botteghelle.