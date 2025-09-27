Al via il Reggio Calabria Comics, il sindaco Falcomatà: ‘Evento che fa crescere la città’ – FOTO

“Una manifestazione che cresce e che fa crescere anche la nostra città, considerate le presenze attese in questi giorni. Il Reggio Calabria Comics è entrato ormai pienamente nel sentire dei cittadini, offrendo ai moltissimi appassionati del settore, non solo in città ma anche nel comprensorio, diversi momenti di incontro e confronto comune.

Siamo lieti che in questa edizione ci sia stato un coinvolgimento ampio anche delle istituzioni, dal Comune, alla Città metropolitana, ma penso anche all’Università Mediterranea e a Poste Italiane, che hanno reso omaggio all’evento con uno speciale annullo filatelico. Grazie a questo il nome di Reggio Calabria e il suo Comics gireranno per tutta l’Italia e ci fa davvero piacere perché contribuirà a migliorare l’immagine della nostra città.