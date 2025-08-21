Reggio, show dei Boomdabash, il chiarimento dell’assessore Romeo: ‘Lieve ritardo. Durata esibizione prevista’

"L’ingresso sul palco è arrivato con un lieve ritardo, ma solo perché l’Arena era gremita all’inverosimile e gestire l’afflusso di così tante persone richiede sempre qualche minuto in più", le parole di Romeo

Arena dello Stretto Ciccio Franco ieri per l’esibizione dei Boomdabash, preceduta dall’esibizione di diversi dj reggini. Esibizione iniziata con ritardo, e dalla durata che non ha entusiasmato tutti i presenti. Attraverso i social, è arrivato il chiarimento dell’assessore comunale Carmelo Romeo.

“Dal 11 al 20 agosto, dieci serate di musica e spettacolo hanno trasformato l’Arena dello Stretto in un luogo vivo e partecipato, regalando a Reggio Calabria un’estate indimenticabile.

Ieri, per la serata conclusiva, i nostri dj anno acceso il pubblico con set di altissimo livello, accompagnando l’attesa fino allo showcase dei Boombadash.

Uno showcase appunto – così era scritto ovunque – previsto in media da 30 minuti e che ieri è arrivato a 40 minuti di pura energia. Non un concerto, ma una formula diversa, pensata per dare spazio anche ai nostri artisti locali che sono stati parte integrante dello spettacolo”, ha evidenziato Romeo.

“È vero, l’ingresso sul palco è arrivato con un lieve ritardo, ma solo perché l’Arena era gremita all’inverosimile e gestire l’afflusso di così tante persone richiede sempre qualche minuto in più. Una “attesa” che però ha reso la serata ancora più carica, per oltre tre ore complessive di musica e festa.

Le immagini e i sorrisi del pubblico sono la migliore risposta a ogni polemica: migliaia di persone hanno cantato, ballato e applaudito, trasformando la chiusura del festival in un successo che resterà nella memoria di tutti.

Grazie a chi ha reso possibile questa sfida e a chi ha partecipato con entusiasmo e passione.

Reggio ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere i grandi eventi e viverli con energia unica”, ha concluso l’assessore Carmelo Romeo.