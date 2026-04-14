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A Reggio il congresso nazionale su prevenzione cardiovascolare e riabilitazione cardiologica

Telemedicina, IA e nuove strategie: due giorni di confronto a Reggio sulle malattie cardiovascolari e su come cambiano tra uomini e donne

14 Aprile 2026 - 08:43 | Comunicato Stampa

medici

Reggio Calabria ospiterà, il 17 e 18 aprile 2026, presso il Grand Hotel Excelsior, il Congresso Nazionale Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari e Riabilitazione Cardiologica – Differenze di Genere, un evento scientifico di rilievo che porterà in città specialisti da tutta Italia.

L’evento, accreditato ECM (n. 473259) con 14 crediti formativi, è rivolto a 100 Medici Chirurghi specialisti di tutte le discipline e rappresenta un momento di confronto multidisciplinare tra esperti provenienti da tutta Italia. Sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Bruna Miserrafiti e con la responsabilità scientifica condivisa con il Dott. Domenico Zucco, il congresso pone al centro dell’attenzione una delle principali emergenze sanitarie globali: le malattie cardiovascolari, che continuano a rappresentare la prima causa di mortalità e disabilità, con caratteristiche e impatti differenti tra uomini e donne.

Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un aumento significativo della mortalità cardiovascolare nelle donne, oltre a un incremento dei ricoveri per infarto nelle pazienti under 55. In questo contesto, diventa fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza del rischio cardiovascolare femminile e sviluppare strategie preventive e terapeutiche sempre più personalizzate.

Focus su prevenzione, terapie e differenze di genere

Il congresso affronterà temi di grande attualità, tra cui:

  • prevenzione cardiovascolare e fattori di rischio tradizionali ed emergenti;
  • differenze di genere nella risposta ai trattamenti farmacologici;
  • cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco;
  • gestione delle comorbilità;
  • riabilitazione cardiologica post-evento acuto e post-chirurgico;
  • innovazioni tecnologiche, telemedicina e intelligenza artificiale in cardiologia.

Ampio spazio sarà dedicato alla discussione interattiva tra partecipanti e relatori, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e la costruzione di percorsi condivisi per una presa in carico sempre più efficace e personalizzata del paziente.

Il programma scientifico si articolerà in sessioni tematiche, simposi e tavole rotonde, con il coinvolgimento di autorevoli specialisti del settore, affrontando anche aspetti trasversali come il rapporto tra cuore e psiche, le differenze di genere nelle comorbilità e il ruolo dei determinanti socioeconomici nella salute cardiovascolare.

Immage aprile reggiocalabria

Informazioni generali e contatti organizzativi

L’iniziativa è organizzata da Infocongress Srl (Provider ECM n. 6897), con sede a Bari.

Informazioni generali

  • Data: 17-18 aprile 2026
  • Sede: Grand Hotel Excelsior, Via Vittorio Veneto 66, Reggio Calabria
  • Crediti ECM: 14
  • Durata: 14 ore
  • Partecipanti: 100 Medici Chirurghi

Segreteria organizzativa e Provider
Infocongress Srl
Via Argiro, 7 – 70122 Bari
Email: rosaria.panza@infocongress.it
Web: www.infocongress.it

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Reggio Calabria Sanità

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