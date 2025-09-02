Reggio, fissata la seduta del Consiglio Comunale: all’ordine del giorno 11 punti
02 Settembre 2025 - 12:00 | Comunicato Stampa
Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è stato convocato in sessione urgente per mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 8:00, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.
La seduta affronterà un ordine del giorno fitto con il riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio.
I punti all’ordine del giorno
- Conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Giovanni Vincenzo Infantino.
- Nomina dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente per il triennio 2025/2028.
- Modifiche al regolamento per la concessione ed uso degli orti urbani, già approvato con delibera consiliare n. 96 del 29.12.2016.
- Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive anno 2025 – settore Tributi.
- Riconoscimento debiti fuori bilancio per contenzioso tributario (gennaio-maggio 2025).
- Riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso spese contributo unificato, relativo a una sentenza del TAR Calabria.
- Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 09323/2024.
- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L. per interessi moratori e spese legali derivanti da decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria a favore della ditta Artelettra Costruzioni Generali S.r.l.
- Riconoscimento debiti fuori bilancio per spese legali derivanti da sentenza TAR Calabria n. 625/2024.
- Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria e da sentenza del TAR di ottemperanza.
- Riconoscimento debito fuori bilancio per spese di giudizio liquidate dal TAR Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria (sentenza n. 849/2023) a carico del titolare dell’esercizio “Molly’s Pub”