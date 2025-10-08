UniRC, ad Agraria il convegno ‘Il regime alimentare per la salute del donatore’

L’Aula seminari Francesco Saverio Nesci (località Feo di Vito) del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà, giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 15:00, il convegno “Il regime alimentare per la salute del donatore”.

L’incontro, nato da una proposta di Admo Calabria – rappresentanza regionale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo – e accolto favorevolmente dal Dipartimento Agraria, si inserisce nell’ambito di “MATCH IT NOW”, evento mondiale dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di cellule staminali e midollo osseo.

Alimentazione e salute del donatore: il tema del convegno

Le relazioni saranno tenute dal Dott. Domenico Lopa, biologo nutrizionista, e dalla Prof.ssa Amalia Piscopo, docente di tecnologie alimentari del Dipartimento Agraria.

Gli interventi saranno focalizzati sull’importanza di un corretto regime alimentare nella vita del donatore di cellule staminali emopoietiche e sulla necessità che gli alimenti somministrati siano salubri e sicuri, contribuendo così alla tutela della salute e alla qualità della donazione.

Le conclusioni del convegno saranno affidate alla Dott.ssa Rita Emilena Saladino, direttrice del Registro Regionale IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry) istituito presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (GOM).