Reggio, alla Mediterranea il corso di laurea in scienze motorie e diritto dello sport 

La recente istituzione del Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie e Diritto dello Sport da parte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento DiGiES, rappresenta una risposta concreta all’esigenza di una didattica innovativa, sempre al passo con i tempi. Attivato nell’anno accademico 2023-2024, il corso mira a trattenere e attrarre studenti, fornendo loro una formazione che li prepara ad affrontare le opportunità e le sfide socio-economiche del territorio, nonché le prospettive di sviluppo nel settore sportivo.

Un percorso formativo integrato

Il percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Diritto dello Sport coniuga teoria e pratica, rispondendo alle necessità di formazione per il mondo dello sport e delle attività motorie. Gli studenti acquisiranno competenze e abilità mirate, con un focus sulle esigenze dei lavoratori sportivi, sulla gestione delle società e delle associazioni sportive, nonché sull’organizzazione di eventi e strutture sportive. Il piano di studi, articolato e stimolante, unisce discipline giuridiche, economiche, e gestionali per fornire una preparazione completa per le sfide del settore sportivo.

Un approccio multidisciplinare

Il corso si distingue per l’approccio integrato delle discipline tecniche, biomediche e pedagogiche, consentendo agli studenti di acquisire le competenze necessarie per la gestione delle attività sportive di squadra e la preparazione individuale, con particolare attenzione alla gestione delle performance sia in ambito agonistico che non agonistico. Le conoscenze teoriche si completano con tirocini tecnici e tirocini gestionali, che permettono agli studenti di fare esperienza pratica direttamente nelle delegazioni territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), negli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e nelle società sportive locali.

Collaborazioni con enti sportivi

Il Corso di Laurea è arricchito da importanti accordi con il CONI CR Calabria, il CIP CR Calabria e le Federazioni Sportive Nazionali, che permettono agli studenti di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro sportivo, sia a livello regionale che nazionale. Inoltre, sono previsti protocolli d’intesa con diverse delegazioni territoriali dell’ordinamento sportivo, favorendo l’interazione tra il mondo universitario e il settore sportivo professionale.

Opportunità per il futuro

Al termine del percorso triennale, i laureati in Scienze Motorie e Diritto dello Sport avranno l’opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro o di proseguire la formazione universitaria con lauree magistrali in Scienze delle attività motorie e sportive preventive ed adattate, Scienze e Tecniche dello Sport e Management dello Sport. L’obiettivo è quello di formare professionisti con competenze ad ampio raggio, come chinesiologi, allenatori, tecnici sportivi, esperti fitness, agenti sportivi, organizzatori di eventi e gestori di strutture sportive. Il corso ha anche avuto un riscontro positivo dalla comunità studentesca, che ha partecipato attivamente a seminari e a incontri con esperti del settore.

Un corso che promuove la parità di genere

Una delle novità più significative del corso è l’attenzione rivolta alla partecipazione femminile nel mondo dello sport e nella gestione delle attività sportive. Grazie al riconoscimento della qualifica di lavoratore sportivo anche per le donne, il corso offre alle sportive e alle future dirigenti l’opportunità di acquisire le competenze necessarie per inserirsi pienamente nel mondo del lavoro. Il corso, infatti, promuove l’inclusività e mira a garantire pari opportunità per tutti i professionisti del settore.

La soddisfazione del coordinatore

“La risposta è stata ottima”, sottolinea con soddisfazione il coordinatore Angela Busacca. “Abbiamo avuto un significativo numero di immatricolati al primo anno, che si sono coinvolti attivamente nella vita universitaria, frequentando i corsi e partecipando alle attività seminariali e pratiche. I risultati sono stati positivi, con una buona partecipazione agli esami e alle verifiche. Nel prossimo anno, i nostri studenti affronteranno discipline legate alle attività motorie, alle tecniche di allenamento e alla gestione delle prestazioni agonistiche e non agonistiche.”

Inoltre, il corso dedica particolare attenzione agli sport paralimpici e alle attività adattate, con collaborazioni in corso con il CIP CR Calabria. Già nel primo anno, alcuni studenti hanno partecipato come volontari alla prima tappa del Giro d’Italia di Handbike, svolgendo compiti di assistenza durante la gara e nei successivi controlli antidoping.

Un futuro ricco di opportunità

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie e Diritto dello Sport è quindi un’opportunità unica per gli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che potranno accedere a nuove sfide professionali e contribuire alla crescita del settore sportivo, sia a livello regionale che nazionale.