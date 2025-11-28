Reggio, crisi al Comune. Versace sul rischio commissariamento: ‘Sarebbe l’ennesima beffa…’ – VIDEO

Palazzo San Giorgio vive una delle sue fasi più delicate degli ultimi anni. Dopo l’ultimo consiglio comunale infuocato di qualche giorno fa, che ha visto l’uscita di scena del ‘sindaconsigliere’ Giuseppe Falcomatà e in attesa del prossimo consiglio previsto per domattina, l’incertezza e l’instabilità politica generata da tensioni e frizioni all’interno della maggioranza, compromettono gli ultimi sgoccioli di legislatura.

Dietro l’angolo, l’ipotesi di una possibile interruzione anticipata dell’attuale esperienza amministrativa, a pochi mesi dal consiglio comunale che, di fatto, porterebbe al commissariamento.

“Lo escluderei categoricamente. Sarebbe l’ennesima beffa per il nostro territorio aldilà di quelli che sono gli schieramenti, non sarebbe una bella cosa per i nostri concittadini e per chi ancora continua ad investire nel nostro territorio e per chi spera in una rinascita a 360° – spiega il vice sindaco della Metro City Carmelo Versace – Viviamo un periodo molto particolare ovvero quello della spesa del PNRR e quindi non ce lo possiamo permettere. Mi auguro che da questo momento di confronto all’interno del Partito Democratico, nato dopo il documento presentato in Consiglio comunale, possano nascere possibili soluzioni perchè è giusto che il sindaco possa prendere le sue decisioni ma è anche giusto che ci sia un confronto”.