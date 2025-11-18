Comune di Reggio, la situazione precipita: il Pd spinge per dimissioni immediate

Un'altra giornata di passione: parte della maggioranza cerca l'intesa per andare subito a casa, Falcomatà annusa l'aria e medita anche lui le dimissioni. E' davvero finita?

Al sindaco Falcomatà ‘viene da ridere’ se si parla di rottura con il Partito Democratico, ma la situazione del Comune di Reggio Calabria è serissima. Chi dopo il Consiglio comunale di ieri si aspettava possibilità di dialogo, compromessi, ‘mediazioni’ per dirla come il primo cittadino, è rimasto deluso. Anzi, se possibile, la situazione è ulteriormente peggiorata.

Il Partito Democratico e Rinascita Comune, anche con le dure parole dei rispettivi capogruppo Giuseppe Marino e Filippo Quartuccio, hanno ribadito il concetto al termine della seduta consiliare: o Falcomatà azzera la Giunta o si va a casa, non ci sono alternative.

Una proposta quasi provocatoria, sicuramente irricevibile per Falcomatà, il quale non potrebbe mai accettare di salutare Palazzo San Giorgio chinando il capo agli ordini di Pd e Rinascita Comune. Trovare una via d’uscita, con queste premesse, appare decisamente complicato.

Nella serata di ieri, sono tornate ad addensarsi le nubi sopra Palazzo San Giorgio: nuove voci di imminenti dimissioni del sindaco Falcomatà, anche per giocare d’anticipo rispetto alle possibili decisioni di Pd, Rinascita Comune e centrodestra, che (doveroso ricordarlo) presentando tutti insieme e contestualmente le dimissioni dal Segretario Generale, decreterebbero l’immediato scioglimento dell’amministrazione comunale.

Rispetto ai rumors fuoriusciti ieri al termine del consiglio comunale però, stavolta la smentita non è arrivata: ‘Dimissioni del sindaco? Esiste questa possibilità. Vediamo cosa succede’ è la risposta, lapidaria ma indicativa, che arriva da ambienti vicini al sindaco Falcomatà.

La mozione di sfiducia, almeno al momento, sembra essere una via superata. Nessun margine di trattativa tra le parti e tempi tecnici lunghi (10 giorni), per arrivare poi allo stesso traguardo. Il Pd quindi riflette e valuta davvero l’ipotesi dimissioni immediate, una scorciatoia che sarebbe una pagina buia e triste per tutta la città.

In una situazione che diventa ogni giorno più incredibile e surreale, c’è anche una parte di maggioranza che gioca a fare l’orchestra del Titanic. ‘Non succederà nulla, sono soltanto scaramucce tra le parti. L’ipotesi dimissioni e scioglimento del Comune non è davvero una possibilità, si proseguirà con Brunetti f.f. sino alle elezioni di maggio’, affermano (e sperano) alcuni consiglieri di maggioranza. Nonostante tutti gli indizi sembrano portare in tutt’altra direzione.

E il centrodestra che fa? Nello scontro totale tra Falcomatà e il Partito Democratico, nessuno sembra curarsi delle intenzioni dell’opposizione, comunque decisiva per decretare in anticipo la fine dell’era Falcomatà.

I consiglieri di opposizione, secondo quanto raccolto, attendono mosse ufficiali da Partito Democratico e Rinascita Comune, e si dicono pronti ad accompagnarli anche oggi dal Segretario Generale per firmare tutti insieme le dimissioni. Sarà un’altra giornata di passione, probabilmente ancora più importante rispetto al Consiglio comunale di ieri, per determinare quando e come si chiuderà la lunga era Falcomatà.

Ieri, nel suo ultimo consiglio comunale, il sindaco ha scelto la via della diplomazia: un saluto garbato (con tanto di fair play verso il centrodestra) e in punta di piedi, ricco di citazioni, come è nella sua cifra.

‘Il viaggio giunge alla fine, è stato bellissimo’, ha sospirato Falcomatà con un pizzico di emozione, intervento che si è concluso con gli applausi bipartisan dell’Aula Battaglia. Adesso rimane da capire quale sarà la stazione d’arrivo…