Reggio, rete dei musei cittadini: prende forma il calendario di iniziative ‘Cultura in Comune 2026’

A dare seguito al percorso avviato con il Protocollo d’intesa per la costituzione della Rete dei musei e dei siti culturali cittadini, prende forma il calendario di iniziative “Cultura in Comune – 2026”, articolato in quattro giornate tematiche in corrispondenza di ricorrenze di rilievo nazionale e internazionale.

Il primo appuntamento è in programma sabato 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua – istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 – e rappresenta la prima attuazione concreta della programmazione condivisa prevista dal Protocollo, finalizzata alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale cittadino.

L’iniziativa coinvolge in maniera coordinata diversi musei e siti culturali del territorio che, per l’occasione, proporranno attività diversificate come visite guidate, incontri, laboratori e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza culturale diffusa e accessibile.

Tra gli appuntamenti previsti figurano, tra gli altri, le iniziative del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, del Museo Diocesano, del Museo del Bergamotto, del MUSEA – Museo interattivo antincendio e del Piccolo Museo San Paolo: ciascuno con proposte dedicate e aperture straordinarie.

Reggio Calabria, il 22 marzo parte “Cultura in Comune – 2026”

La giornata del 22 marzo segna dunque l’avvio di un percorso strutturato che punta a mettere in rete competenze, esperienze e identità culturali diverse, superando la frammentazione dell’offerta e costruendo un sistema integrato capace di rafforzare l’attrattività culturale e turistica della città.

Il calendario proseguirà nei mesi successivi con ulteriori appuntamenti:

il 23 aprile , in occasione della Giornata Mondiale del Libro

, in occasione della il 16 maggio , con la Notte Europea dei Musei

, con la il 18 maggio, per la Giornata Internazionale dei Musei

Consolidando progressivamente il modello di collaborazione tra istituzioni, musei e soggetti culturali del territorio.