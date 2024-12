Reggio, Democratici e Progressisti: ‘Piazza De Nava non è solo più bella, ma riflette l’immagine di una città in movimento’

«La nuova Piazza De Nava, così ampia, lucente, moderna, accessibile, è un’opera degna di una città metropolitana che guarda all’Europa e al Mediterraneo e si candida ad essere Capitale della Cultura. Finalmente è una piazza, richiamando il concetto antico di agorà, pronta ad accogliere cittadini e turisti fino alla soglia del Museo Archeologico nazionale, fra i più importanti del Paese, custode dei Bronzi di Riace e dei più importanti e significativi reperti della nostra storia trimillenaria».

E’ quanto afferma il gruppo comunale Democratici Progressisti, intervenendo nel dibattito sulla riconsegna della storica piazza cittadina.

«Sin da subito – continuano i consiglieri comunali Malara e Nocera – i reggini hanno dimostrato di apprezzare la rinnovata veste di uno dei luoghi simbolo della città. Piazza De Nava, infatti, non è solo più accogliente e attrattiva, ma riflette l’immagine di un territorio in fermento ed in continua evoluzione, pronto ad affrontare le sfide del futuro con maggiore vigore ed entusiasmo. E’ una nuova storia che, nel rispetto della tradizione, sta iniziando a riempire le pagine dell’avvenire di Reggio. Uno sguardo al domani, da tramandare alle future generazioni che cominceranno, da adesso, a costruire i propri ricordi vivendo e frequentando un nuovo spazio del cuore».

«L’inaugurazione della piazza è stata peraltro il culmine di un positivo percorso di dialogo istituzionale – spiegano i consiglieri – che ha visto protagonista il Segretariato regionale del Mic, la Soprintendenza ed il Museo Archeologico. Una collaborazione testimoniata anche dagli interventi della Direttrice Maria Mallemace e del Direttore Fabrizio Sudano, che hanno espresso parole di apprezzamento proprio per l’attività sinergica portata avanti in questi anni, che riteniamo vada ancora di più rinforzata e riproposta anche per altri ambiti, a cominciare dall’organizzazione di attività ed eventi che animino la piazza, nell’ottica di una progressiva e sempre più efficace apertura del Museo alla comunità reggina».