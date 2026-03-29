Elezioni a Reggio, CNA: ‘Serve una campagna elettorale seria. Auguri a tutti i candidati’

Di seguito la nota stampa del CNA di Reggio Calabria sulla candidatura dell’on. Francesco Cannizzaro:

“Oggi si completa il quadro dei candidati alla guida della città con la candidatura dell’on. Francesco Cannizzaro che si affianca a quella di Mimmo Battaglia, emersa dalle primarie, e agli altri candidati già in campo che contribuiranno al confronto democratico per il futuro di Reggio Calabria.

A nome della CNA Reggio Calabria, rivolgo a tutti i candidati un sincero augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che questa competizione elettorale rappresenta un passaggio importante per il presente e il futuro del territorio.

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Sviluppo economico e sostegno alle imprese

Reggio Calabria ha bisogno di una campagna elettorale seria, leale e di qualità, capace di mettere al centro i temi che riguardano concretamente cittadini e imprese: lavoro, sostegno al sistema produttivo, semplificazione amministrativa, accesso al credito, formazione e valorizzazione dell’artigianato.

È fondamentale che il confronto si sviluppi su programmi chiari e realizzabili, in grado di dare risposte a un tessuto economico composto in larga parte da piccole e medie imprese, che ogni giorno sostengono l’economia locale e garantiscono occupazione.

Il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo

Occorre rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo, creando condizioni favorevoli per chi fa impresa, investe e genera valore sul territorio, anche attraverso politiche che favoriscano l’innovazione, la qualificazione delle competenze e la crescita delle filiere locali.

Come CNA continueremo a svolgere il nostro ruolo di rappresentanza e proposta, con spirito costruttivo e nell’interesse esclusivo delle imprese e della comunità reggina”.