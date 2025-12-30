Un’opera di Luca Monaco donata alla Pinacoteca civica di Reggio

Si terrà martedì 30 dicembre alle ore 17.30, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, l’iniziativa culturale dedicata alla donazione di un’opera pittorica del maestro Luca Monaco alla Pinacoteca civica.

La donazione alla Pinacoteca civica

L’evento, curato dalla storica dell’arte Antonella Aricò, è promosso dall’associazione culturale Nike, presieduta dall’avv. Irene Calabrò, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Interverranno, fra gli altri, il sindaco Giuseppe Falcomatà e Nuccia Zappia Monaco, moglie dell’artista.

La presentazione dell’artista

La presentazione dell’artista sarà a cura della studiosa di arte contemporanea Roberta Filardi, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane”.

Omaggio al maestro Luca Monaco

La donazione intende onorare la figura di Luca Monaco, artista di primo piano della corrente informale del Novecento e protagonista della vita culturale reggina.

Formatosi nell’ambiente artistico partenopeo sotto la guida di Giovanni Brancaccio e Domenico Spinosa, Monaco è stato uno dei protagonisti della scena culturale di Reggio Calabria sin dal 1961, legando in modo profondo il suo percorso umano e professionale alla città.

L’attività didattica e accademica

Già docente presso il Liceo Artistico “Mattia Preti”, è stato successivamente nominato docente presso l’Accademia di Belle Arti della città, contribuendo alla creazione della Scuola Libera del Nudo.

Titolare della cattedra di Grafica Pubblicitaria e Tecnica dell’Incisione, e poi di Decorazione, ha mantenuto il suo impegno didattico e professionale fino al 1991, anno della sua scomparsa.

Nel corso della sua intensa attività artistica ha realizzato un vasto corpus di opere, molte delle quali esposte in importanti istituzioni museali italiane ed estere, manifestando sempre la volontà di destinare una sua creazione alla collezione civica della città.

La S.V. è invitata a partecipare.