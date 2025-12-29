Reggio, ecco ‘Oltremoda’: due giorni di arte e spettacolo: ospiti, date e location
Un convegno e uno spettacolo di moda. Saranno cinque gli ospiti protagonisti nelle due serate ideate da Natalia Spanò
29 Dicembre 2025 - 15:14 | di Redazione
La Città Metropolitana di Reggio Calabria impreziosisce le festività natalizie in città con “Oltremoda”, la due giorni dedicata al dialogo tra cultura, moda e territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dal vicesindaco Carmelo Versace, si inserisce nel cartellone degli eventi promossi dall’Ente metropolitano per le festività, con l’obiettivo di valorizzare luoghi simbolo e linguaggi contemporanei.
La direzione artistica dell’evento è affidata a Natalia Spanò.
Il primo appuntamento in programma si terrà venerdì 3 gennaio alle ore 17.00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il convegno dal titolo “Cultura, Moda e Territorio”. Ospite dell’incontro sarà Manuela Arcuri. Un momento di riflessione che mette al centro il ruolo della moda come espressione culturale e leva di promozione identitaria.
La seconda giornata si terrà sabato 4 gennaio alle ore 19.00 al Teatro Francesco Cilea, con lo spettacolo di moda che chiuderà l’evento. A presentare l’evento sarà Beppe Convertini.
Sul palco saliranno Manuela Arcuri, Francesca Tocca, Alex Belli, Alberto Urso e Uccio De Santis.
La presenza di figure provenienti dal cinema, dalla danza, dalla musica e dal teatro sottolinea il valore artistico dell’iniziativa: personalità capaci di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo.
“Oltremoda” si configura così come un evento che va oltre la semplice passerella, intrecciando arte, spettacolo, comicità, moda e identità territoriale.
Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito ma per partecipare è necessaria l’iscrizione online.
A breve l’organizzazione comunicherà il link per partecipare che troverete in calce all’articolo.