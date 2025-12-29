Reggio, ecco ‘Oltremoda’: due giorni di arte e spettacolo: ospiti, date e location

Un convegno e uno spettacolo di moda. Saranno cinque gli ospiti protagonisti nelle due serate ideate da Natalia Spanò

La Città Metropolitana di Reggio Calabria impreziosisce le festività natalizie in città con “Oltremoda”, la due giorni dedicata al dialogo tra cultura, moda e territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dal vicesindaco Carmelo Versace, si inserisce nel cartellone degli eventi promossi dall’Ente metropolitano per le festività, con l’obiettivo di valorizzare luoghi simbolo e linguaggi contemporanei.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Natalia Spanò.

Il primo appuntamento in programma si terrà venerdì 3 gennaio alle ore 17.00 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il convegno dal titolo “Cultura, Moda e Territorio”. Ospite dell’incontro sarà Manuela Arcuri. Un momento di riflessione che mette al centro il ruolo della moda come espressione culturale e leva di promozione identitaria.

La seconda giornata si terrà sabato 4 gennaio alle ore 19.00 al Teatro Francesco Cilea, con lo spettacolo di moda che chiuderà l’evento. A presentare l’evento sarà Beppe Convertini.

Sul palco saliranno Manuela Arcuri, Francesca Tocca, Alex Belli, Alberto Urso e Uccio De Santis.

La presenza di figure provenienti dal cinema, dalla danza, dalla musica e dal teatro sottolinea il valore artistico dell’iniziativa: personalità capaci di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo.

“Oltremoda” si configura così come un evento che va oltre la semplice passerella, intrecciando arte, spettacolo, comicità, moda e identità territoriale.

Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito ma per partecipare è necessaria l’iscrizione online.

A breve l’organizzazione comunicherà il link per partecipare che troverete in calce all’articolo.