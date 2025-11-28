Reggio verso le elezioni, l’on. Princi: ‘Io ci sono, dall’Europa lavoro per il nostro territorio’ – VIDEO

Mancano meno di sei mesi alle prossime comunali a Reggio Calabria.

L’era Falcomatà volge al termine e la città si prepara a vivere una nuova campagna elettorale in vista delle prossime elezioni in città. Con l’amministrazione del centrosinistra ormai agli sgoccioli, il secondo mandato del ‘sindaconsigliere’ Falcomatà volge al termine, lasciando spazio alla prossima sfida politica che segnerà la primavera del 2026. E in città, cresce l’attesa per l’ufficialità dei nomi che le due coalizioni presenteranno alla città.

Chi saranno i prossimi candidati a sindaco a contendersi la poltrona di primo cittadino? Un dato è certo: il centrodestra vuole giocarsi le sue carte per tornare a guidare Palazzo San Giorgio. E tra i nomi che rimbalzano con insistenza, oltre all’on. Francesco Cannizzaro, spicca un altro profilo, quello dell’onorevole Giusy Princi. Per molti, l’eurodeputata reggina sarebbe la figura giusta per poter rappresentare al meglio il centrodestra.

Intervenuta durante l’ultima puntata di Live Break, ha commentato così l’avvicinamento al voto:

“Io ci sono, dall’Europa sto lavorando per il nostro territorio”, ha spiegato l’on. Princi – Stiamo facendo squadra insieme a Francesco Cannizzaro e a tutta la coalizione del centrodestra, su un progetto unitario. Il sindaco rappresenta l’anello di congiunzione, ma è fondamentale la squadra”.

Per l’on. Princi dunque il candidato sindaco non deve essere visto come una figura isolata, ma come il leader di un gruppo coeso e determinato, capace di lavorare su programmi concreti e obiettivi chiari.

“Il candidato sindaco avrà la sintonia di tutta la squadra per lavorare su programmi e obiettivi – conclude l’on. Princi – Il progetto richiede concretezza, e noi stiamo lavorando in questa direzione.”