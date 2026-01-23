Emergenza Siccità: in arrivo 5 milioni per l’area metropolitana di Reggio

Sorical sarà l'attuatore degli interventi urgenti su pozzi e condotte

Il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua – relatore nella scorsa edizione di H2O – Accadueo a Bari in occasione della sessione istituzionale a cura di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Istat – ha formalizzato lo stanziamento di risorse fondamentali da destinare a interventi per la gestione dell’emergenza idrica legata alla siccità nell’area della città metropolitana di Reggio Calabria.

Sorical, gestore del servizio idrico integrato in Calabria, è stato individuato come soggetto attuatore degli interventi urgenti per mitigare la situazione. Nello specifico, 4,79 milioni di euro, provenienti dal Piano Siccità, sono stati destinati a interventi su pozzi, condotte e interconnessioni nell’area reggina per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico.

I temi delle soluzioni per la riduzione delle perdite e del riuso delle acque per il contrasto alla siccità saranno centrali anche nella prossima edizione di Accadueo, in programma dal 26 al 27 novembre 2026 presso la Nuova Fiera del Levante di Bari.