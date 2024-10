Estate 2019, Zimbalatti: “Ottimo lavoro della Polizia Municipale. Ecco i dati”

"La Polizia Municipale non è il nemico dei cittadini, ma lavora per il bene comune". Ecco i dati dell'Estate 2019 esposti dall'Assessore Zimbalatti

“L’unico dato in calo dell’Estate Reggina 2019 è quello riguardante la viabilià e l’operato della Polizia Municipale”.

Sono queste le parole dell’assessore Zimbalatti nel corso della conferenza stampa a Palazzo San Giorgio.

“Un dato in calo che da tanta soddisfazione perchè mostra alla cittadinanza il lavoro svolto ed il corretto funzionamento delle tecnologie impiegate nel settore viabilità. All’inizio dell’estate sono stati infatti attivati due sistemi innovativi per il rispetto del codice stradale: il controllo della velocità e lo street control. Questo ha comportanto una notevole riduzione degli incidenti stradali di un certa gravità – afferma Zimbalatti. Stiamo parlando di circa il 23% in meno”.

Secondo quanto affermato dall’assessore alla viabilità, nel corso della stagione estiva, hanno assunto particolare rilievo soprattutto i controlli di sicurezza alla guida, con continui posti di blocco notturni ed all’uscita delle discoteche.

“L’obiettivo è quello di combattere la guida in stato di ebbrezza ed il problema degli stupefacenti. La Polizia Municipale non è il nemico della gente, si tratta di brava gente che lavora per la città. Solamente attraverso il rispetto delle leggi la comunità può migliorare e crescere. Per questo motivo voglio ringraziare il Questore Vallone che è stato sempre vicino a noi con un’interlocuzione continua”.

Leggi anche

DATI ESTATE REGGINA 2019

+ 57,7% di sanzioni emesse rispette allo stesso periodo dell’anno precedente, per un equivalente di circa 11 mila sanzioni per irregolarità alla viabilità;

49 patenti ritirate;

239 veicoli rimossi in posizioni irregolari;

3 mila pezzi sequestrati per mancanza dei requisiti di sicurezza della Comunità Europea;

DATI FESTE MARIANE 2019

650 verbali di effrazioni al codice della strada;

60 veicoli rimossi;

96 attività contravvenzionate;

9 mila pezzi sequestrati;

22 mila euro valore complessivo della merce sequestrata;

77 mila euro Valore complessivo delle sanzioni emesse

Zimbalatti conclude:

“Vorrei ringraziare i silenziosi, la ditta Castore, per il lavoro svolto con umiltà dai dipendenti, esempio lampante di come una società del comune è in grado di svolgere il lavoro meglio di altri. Sarebbe bello che lo stesso si verificasse anche in altri settori”.