Reggio, a palazzo San Giorgio il giuramento di 12 nuove guardie eco-zoofile

La sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di giuramento di dodici nuove guardie eco-zoofile. A presiedere l’atto solenne è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e dei familiari dei volontari. Un clima di forte entusiasmo, accompagnato da un naturale pizzico di emozione, ha caratterizzato i momenti del giuramento, sottolineando l’importanza del ruolo che le nuove guardie saranno chiamate a svolgere nell’ambito della tutela ambientale e del benessere animale sul territorio comunale.

Le associazioni coinvolte

Hanno prestato giuramento otto guardie appartenenti all’ANPANA GEPA e quattro appartenenti all’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologico Europeo (MEE) Laboratorio Verde Reggio Calabria. Con questo nuovo incremento di personale volontario, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel rafforzare le attività di:

vigilanza ambientale

protezione della fauna

promozione di comportamenti responsabili a tutela del bene comune

Il ruolo fondamentale delle nuove guardie

Il sindaco Falcomatà, nel ringraziare le nuove guardie per la scelta di dedicare tempo e competenze alla comunità, ha ribadito come la loro presenza rappresenti un presidio fondamentale per la difesa del territorio.