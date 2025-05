Reggio, Falcomatà riceve il commissario dell’Autorità portuale dello Stretto: focus sul porto e sul rilancio urbano

Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha ricevuto oggi a Palazzo Alvaro il nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, avv. Francesco Rizzo. L’occasione è servita per un costruttivo e cordiale colloquio, incentrato sullo sviluppo dell’area portuale di Reggio Calabria, da tempo oggetto di diversi interventi di riqualificazione sia da parte del Comune che dell’Autorità di sistema portuale.

Porto, Lungomare e Museo del Mare: visione unitaria per la città

L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà è quello di dare continuità al fronte a mare di Reggio Calabria, facendo comunicare il centro storico e quindi lo storico e monumentale lungomare ‘Italo Falcomatà’, anche con il versante nord della città, in questo caso con l’intera parte portuale, oggetto di un vasto intervento urbanistico di riqualificazione, che culminerà con il costruendo museo del Mare di Zaha Hadid.

Leggi anche

Investimenti su porto e aree verdi: il rilancio passa dalla qualità urbana

A ciò si aggiunge anche l’attuale intervento sul parco di Pentimele che punta a restituire alla città una vasta area di relax, per lo sport ed il tempo libero.

Il commissario Rizzo: impegno per concludere i lavori e rilanciare il porto

Sul fronte dell’Autorità di sistema portuale, l’avv. Rizzo, condividendo ed apprezzando la programmazione già avviata dal Comune, ha garantito la conclusione degli attuali lavori di competenza e che riguarderanno l’ammodernamento generale dell’infrastruttura portuale. La sinergia istituzionale tra i due Enti, punterà a rendere il porto di Reggio Calabria, una moderna ed attrattiva realtà in grado di poter essere sfruttata non solo per il diportismo, crocierismo e attività commerciale, ma anche dalla città.