Falcomatà: “D’Ascola Presidente della Corte di Cassazione, motivo d’orgoglio per la comunità reggina”

«Desidero esprimere, personalmente e a nome dell’intera Amministrazione comunale, le più vive e sincere congratulazioni, al nostro illustre concittadino, Pasquale D’Ascola, per la prestigiosa nomina a Presidente della Corte di Cassazione».

È quanto afferma, in una nota stampa, il sindaco Giuseppe Falcomatà, che sottolinea come l’elezione da parte del Csm rappresenti «motivo d’orgoglio per l’intera comunità reggina».

«L’incarico affidato a D’Ascola – aggiunge – è, dunque, un traguardo di altissimo valore istituzionale e morale che rende onore non solo alla sua brillante carriera e al suo straordinario impegno al servizio della giustizia, ma anche alla nostra città che conferma la capacità di dare i natali a personalità di straordinario spessore. Un orgoglio che si rinnova, quindi, perché arriva a pochi mesi di distanza da un’altra importante designazione operata dal Csm: quella del Procuratore generale della Suprema Corte, il reggino Piero Gaeta, che testimonia la ricchezza di valori e talenti che la nostra terra sa esprimere».