Reggio, incendio al caseificio ‘Delizie della natura’. Il sindaco Falcomatà: ‘Gesto vigliacco’
“Confido nel lavoro degli inquirenti. Amministrazione al fianco dei fratelli Praticò". Le parole del primo cittadino
08 Ottobre 2025 - 16:32 | Comunicato Stampa
Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime «profonda solidarietà e massima vicinanza» ai fratelli Praticò, titolari di Delizie della Natura, il caseificio duramente colpito, nei giorni scorsi, da «un grave e intollerabile atto intimidatorio».
«Un gesto vigliacco e inaccettabile» – lo ha definito Falcomatà – nel condannare «l’azione vile di chi, sfruttando i favori del buio, colpisce un’attività commerciale storica, l’impegno ed il sacrificio dei suoi dipendenti, l’orgoglio di un’intera comunità che non ne può più della criminalità».
Il messaggio del sindaco Falcomatà
«Confido nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine – ha aggiunto il sindaco – affinché facciano piena luce sull’accaduto, individuando al più presto i responsabili di questa squallida minaccia».
«Nel frattempo – ha concluso il sindaco – l’Amministrazione comunale è al fianco dei fratelli Praticò per garantire ogni supporto possibile. Al tempo stesso, auspichiamo una forte risposta da parte della società civile, perché si stringa attorno alle vittime per affermare i valori di solidarietà propri di una comunità che ripudia ogni atto di violenza e prevaricazione».