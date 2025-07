Reggio, concerto del violinista Federico Mecozzi al Museo Archeologico

Prosegue Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Domani sera alle ore 21:00, sulla Terrazza di Palazzo Piacentini, arriverà il quartetto del violinista internazionale Federico Mecozzi, con Veronica Conti, violoncello, Massimo Marches, chitarre ed elettronica, Stefano Zambardino, tastiere e fisarmonica, ingegnere del suono Cristian Bonato.

Questo ennesimo appuntamento di altissimo spessore artistico è un’altra perla del ricco programma di eventi voluto dal direttore del Museo Fabrizio Sudano con l’intento di avvicinare cittadini e turisti all’eccezionale struttura museale che ospita, oltre ai mitici Bronzi di Riace, anche tantissimi eccezionali reperti archeologici, in particolare provenienti dalla Magna Graecia.

Un programma di eventi tra musica, teatro e cultura

Un programma prestigioso, partito lo scorso dicembre, che spazia in più generi: dalla musica, con concerti evento come quello di Sergio Cammariere o di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, al teatro urbano e per ragazzi, dalla divulgazione culturale alla comicità, coordinato dalla responsabile Area Valorizzazione del Museo Claudia Ventura e realizzato con la direzione artistica di Ruggero Pegna, nell’ambito delle esclusive di Fatti di Musica 2025.

Federico Mecozzi e il suo stile inconfondibile

Violinista, polistrumentista e compositore, Federico Mecozzi affianca da quindici anni Ludovico Einaudi in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo, oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale.

Con due album da solista e diverse uscite singole all’attivo, Mecozzi si esprime in particolar modo nella dimensione dal vivo, con un concerto che attraversa diversi brani tratti da Awakening” (2019, Warner Music Italy) e “Inwards” (2022, Warner Music Italy), ma anche rivisitazioni di autori universalmente significativi. Il tutto nella chiave originale che contraddistingue la sua musica, un intreccio costante di sonorità che transitano tra classica contemporanea, folk, elettronica, world music, dove a momenti più distesi ed introspettivi si alternano crescite dinamiche e ritmi ostinati che richiamano a tratti antiche ballate popolari del nord Europa, altre volte movimenti tribali mediorientali, altre ancora ritmi ballabili più moderni. Il tour è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

I prossimi appuntamenti di Museo in Fest 2025

Tra i prossimi appuntamenti di “Museo in Fest 2025” da ricordare: venerdì 1 agosto la comicità di Gennaro Calabrese, noto attore e imitatore reggino, sempre sulla magnifica Terrazza vista Stretto e Sicilia; l’ 8 agosto altro eccezionale concerto con il pianista e compositore Remo Anzovino in Piazza Orsi, il grande salone interno al Museo. Il 2 agosto sarà la volta di Quatuor Akilone, concerto di violini, viola e violoncello delle Dimore del Quartetto.

Il 16 agosto, per festeggiare l’ Anniversario del ritrovamento dei Bronzi, ci si sposterà all’esterno, nella nuova Piazza De Nava, per “Disco”, la festa-concerto dell’ Orchestra Brutia diretta dal Maestro Francesco Perri, con alcuni dei più popolari successi della dance mondiale. Il 22 agosto sbarcherà al MArRc Nino Frassica per un talk con lo stesso direttore Fabrizio Sudano. Il 28 agosto concerto dell’ Orchestra di Delianuova. Chiusura di Museo in Fest Estate 2025 il 30 agosto con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro.

Incontri, spettacoli e conferenze per tutti

Infine, previsto un altro spettacolo per ragazzi del Teatrop: il 29 agosto Il principe Ranocchio, oltre a 4 incontri-conferenza: 26 luglio Monachesimo Italogreco dell’Aiparc, 2 agosto Antigone parla ancora del Cis della Calabria, 9 agosto Donne, Amanti, Dei del Planetario della Città Metro di Reggio C., 23 agosto Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC. Alcuni spettacoli sono gratuiti, altri con biglietti a 10 euro; informazioni, prenotazioni e biglietti sul sito coopculture.it. Info al sito ufficiale www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.