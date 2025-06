Reggio, al MArRC la presentazione del libro ‘Una rondine nella mano’

Al Balenando in Burrasca Festival – sezione Letteratura, si annuncia un appuntamento che toccherà le corde più profonde della nostra sensibilità: la presentazione del saggio “Una rondine nella mano” di Eva Gerace Gemelli e Maria Laura Falduto (Città del Sole Edizioni), in programma venerdì 20 giugno alle ore 18:00 sulla suggestiva terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Immaginate la famiglia come un nido e le istituzioni come le fondamenta della nostra società. Oggi, questi pilastri sembrano tremare, e spesso i nostri ragazzi – e non solo loro – si sentono smarriti, come rondini che cercano una strada nel cielo. Eva Gerace Gemelli e Maria Laura Falduto, autrici presenti all’appuntamento letterario, hanno realizzato un percorso di profonda conoscenza di questa realtà. Un viaggio dentro una genitorialità che a volte sembra senza risorse. E non riesce a cogliere i segnali, spesso silenziosi, che i nostri giovani ci mandano.

Un’occasione imperdibile non solo per genitori, ma anche per docenti, educatori e insegnanti. La presentazione offrirà un’importante occasione per confrontarsi su queste tematiche fondamentali, stimolando una riflessione collettiva sul benessere delle nuove generazioni e sul ruolo fondamentale della prevenzione psicologica. Un testo che è molto più di un libro: è una guida esperienziale ed emotiva per tutti noi.

Le autrici riprendono i versi di una poesia di Marina Ivanovna Cvetaeva in vista di un’opportunità unica per sentirci meno soli di fronte a queste sfide contemporanee e trovare insieme le chiavi per costruire un futuro più sereno per le nuove generazioni.

L’appuntamento letterario fa parte del programma di Balenando in Burrasca Reading festival 6, realizzato a cura di associazione Adexo con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.