Reggio, uccide gemelli appena partoriti: fidanzato non risponde al Pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il fidanzato della 25enne di Reggio Calabria arrestata la settimana scorsa e posta ai domiciliari con l’accusa di avere soffocato, nel luglio 2024, i suoi due gemellini appena partoriti.

L’accusa di favoreggiamento e il silenzio davanti al pm

Il giovane è indagato per favoreggiamento perché, secondo la Procura di Reggio Calabria, sapeva quello che era successo ma non ha detto mai niente.

Accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Sergio Laganà e Giovanni Tavilla, il giovane era stato convocato dal pm Chiara Greco ma ha preferito non rispondere uscendo poi dai locali della procura con un cappellino a coprire il viso.



Secondo l’accusa, la ragazza avrebbe ucciso anche un altro neonato appena partorito, nel 2022. Le ricerche del corpicino stanno andando avanti ma per ora senza esito.

La difesa: “Collaborazione e attesa di conoscere gli atti”